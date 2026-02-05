Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías Guillermo Elder Bell (Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cochabamba).

“Vamos a reactivar operaciones en ambas refinerías produciendo cantidades importantes de Diésel, Gasolina, Gas Licuado de Petróleo, Jet Fuel e incluso proyectamos retomar la exportación de Crudo Reconstituido (Recon), escenario que nos permitirá generar ingresos para el país”, destacó Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, según una nota de prensa.

El producto importado en buques será desembarcado en la terminal marítima Sica Sica, administrada por YPFB en el puerto chileno de Arica. El crudo será almacenado en tanques de la terminal terrestre Arica de YPFB y, posteriormente, será enviado hasta las refinerías de la estatal petrolera, para su procesamiento.

“Son millones de litros que nuestras refinerías nos van a entregar nuevamente como combustibles procesados en Bolivia, es decir, habrá una mayor producción nacional de productos derivados”, indicó Cuéllar Pinto.

Además, se reactivará la capacidad de ductos tanto del occidente como del oriente y sur del país, situación que permitirá ahorrar en costos. También se apunta a reducir la importación de carburantes.

Para este fin, se realizaron pruebas desde el mes de enero de este año que permiten ultimar detalles y realizar esta operación que reforzará el abastecimiento de combustibles líquidos en el mercado interno.

El crudo importado que será procesado en Bolivia, permitirá un ahorro de divisas para el Estado boliviano.

YPFB importará crudo y apunta a reactivar operaciones en sus refinerías

Santa Cruz, 5 febrero 2026 (AN-YPFB).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías Guillermo Elder Bell (Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cochabamba).

“Vamos a reactivar operaciones en ambas refinerías produciendo cantidades importantes de Diésel, Gasolina, Gas Licuado de Petróleo, Jet Fuel e incluso proyectamos retomar la exportación de Crudo Reconstituido (Recon), escenario que nos permitirá generar ingresos para el país”, destacó Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB.

El producto importado en buques será desembarcado en la terminal marítima Sica Sica, administrada por YPFB en el puerto chileno de Arica. El crudo será almacenado en tanques de la terminal terrestre Arica de YPFB y, posteriormente, será enviado hasta las refinerías de la estatal petrolera, para su procesamiento.

“Son millones de litros que nuestras refinerías nos van a entregar nuevamente como combustibles procesados en Bolivia, es decir, habrá una mayor producción nacional de productos derivados”, indicó Cuéllar Pinto.

Además, se reactivará la capacidad de ductos tanto del occidente como del oriente y sur del país, situación que permitirá ahorrar en costos. También se apunta a reducir la importación de carburantes.

Para este fin, se realizaron pruebas desde el mes de enero de este año que permiten ultimar detalles y realizar esta operación que reforzará el abastecimiento de combustibles líquidos en el mercado interno.

El crudo importado que será procesado en Bolivia permitirá un ahorro de divisas para el Estado boliviano.