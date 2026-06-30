Entidades empresariales del país demandan un plan de “salvataje”

La Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales, convocada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó este martes un plan de "salvataje" para empresas en riesgo y la adopción de medidas concretas que eviten nuevos bloqueos de carreteras, tras evaluar los efectos del conflicto de 53 días.

Al término del encuentro realizado en Cochabamba, el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, informó que las organizaciones participantes acordaron presentar sus propuestas al presidente del Estado y a su gabinete, para lo cual solicitarán una reunión inmediata.

Indicó que las propuestas formuladas durante la reunión serán sistematizadas y remitidas a las instancias correspondientes, y destacó que existe consenso sobre las principales demandas del empresariado.

Entre los pedidos, mencionó un programa de salvataje para empresas en riesgo "sin exclusiones de sectores o regiones", garantías de seguridad jurídica, normas y medidas concretas para impedir los bloqueos de carreteras, previsibilidad en las políticas económicas y la exclusión de nuevas cargas salariales, tributarias o de otra naturaleza que profundicen la situación de las empresas.

Asimismo, el empresariado planteó medidas para mejorar el acceso a financiamiento y liquidez, sin afectar la estabilidad del sistema financiero, y evitar que el costo de la crisis recaiga sobre determinados sectores productivos.

“Profundo, injusto e inaceptable”

Respecto de los efectos del conflicto, Ortuño afirmó que el daño ocasionado por los bloqueos fue "profundo, injusto e inaceptable" y anunció la conformación de una comisión jurídica para analizar posibles acciones orientadas a establecer responsabilidades, exigir resarcimientos y promover mecanismos que eviten la repetición de estos hechos.

Afirmó que los bloqueos se han convertido en una práctica recurrente que afecta transversalmente a la economía nacional, la producción, el empleo y la imagen del país, por lo que consideró necesario erradicarlos.

El presidente de la CEPB sostuvo que Bolivia requiere un plan nacional de recuperación económica, coordinado y sostenible, con participación de los sectores vinculados a la producción, el empleo y la inversión.

Ortuño expresó su confianza en que el Gobierno atenderá la solicitud de reunión y señaló que la relación con el Ejecutivo es "amigable" y "franca". Mientras tanto, las organizaciones empresariales avanzarán en la sistematización de las propuestas surgidas de la cumbre para impulsar un plan de recuperación de la economía afectada por la crisis y los recientes bloqueos.