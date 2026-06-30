Entidades empresariales del país demandan un plan de “salvataje”

Economía
ERBOL
Publicado el 30/06/2026 a las 18h01
ESCUCHA LA NOTICIA

La Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales, convocada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó este martes un plan de "salvataje" para empresas en riesgo y la adopción de medidas concretas que  eviten nuevos bloqueos de carreteras, tras evaluar los efectos del conflicto de 53 días.

Al término del encuentro realizado en Cochabamba, el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, informó que las organizaciones participantes acordaron presentar sus propuestas al presidente del Estado y a su gabinete, para lo cual solicitarán una reunión inmediata.

Indicó que las propuestas formuladas durante la reunión serán sistematizadas y remitidas a las instancias correspondientes, y destacó que existe consenso sobre las principales demandas del empresariado.

Entre los pedidos, mencionó un programa de salvataje para empresas en riesgo "sin exclusiones de sectores o regiones", garantías de seguridad jurídica, normas y medidas concretas para impedir los bloqueos de carreteras, previsibilidad en las políticas económicas y la exclusión de nuevas cargas salariales, tributarias o de otra naturaleza que profundicen la situación de las empresas.

Asimismo, el empresariado planteó medidas para mejorar el acceso a financiamiento y liquidez, sin afectar la estabilidad del sistema financiero, y evitar que el costo de la crisis recaiga sobre determinados sectores productivos.

 

“Profundo, injusto e inaceptable”

Respecto de los efectos del conflicto, Ortuño afirmó que el daño ocasionado por los bloqueos fue "profundo, injusto e inaceptable" y anunció la conformación de una comisión jurídica para analizar posibles acciones orientadas a establecer responsabilidades, exigir resarcimientos y promover mecanismos que eviten la repetición de estos hechos.

Afirmó que los bloqueos se han convertido en una práctica recurrente que afecta transversalmente a la economía nacional, la producción, el empleo y la imagen del país, por lo que consideró necesario erradicarlos.

El presidente de la CEPB sostuvo que Bolivia requiere un plan nacional de recuperación económica, coordinado y sostenible, con participación de los sectores vinculados a la producción, el empleo y la inversión.

Ortuño expresó su confianza en que el Gobierno atenderá la solicitud de reunión y señaló que la relación con el Ejecutivo es "amigable" y "franca". Mientras tanto, las organizaciones empresariales avanzarán en la sistematización de las propuestas surgidas de la cumbre para impulsar un plan de recuperación de la economía afectada por la crisis y los recientes bloqueos.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Fuerte réplica aterroriza a venezolanos tras días del par de terremotos
2
Choferes alertan que el cambio flexible encarecerá los repuestos y advierten subida de pasajes
3
Órgano Judicial amenaza con paro si no suben presupuesto y aprueban leyes
4
Paz y Noboa acuerdan una hoja de ruta para "profundizar" la integración económica entre Bolivia y Ecuador
5
Tras asumir el mando de Urupabol, Paz dice que dejará el aislacionismo

Más en Economía

30/06/2026
Lula y Paz acuerdan acelerar acuerdos entre Petrobras y YPFB
“Decidimos acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y YPFB en el área de extracción de gas”, anunció el presidente de Brasil en un...
Ver más
30/06/2026
Gobierno autoriza importación privada de combustibles
El decreto correspondiente prohíbe mezclar ese producto con el comercializado por YPFB y establece que venta será a “precios de mercado”.
Ver más
"Tenemos que entender que es un régimen de tipo de cambio flexible. Es decir que esto puede ir al alza o puede ir a la baja. (...) Con base en indicadores (el BCB) va a ir controlando que esta...
Ver más
30/06/2026
BCB permitirá fluctuación del tipo de cambio
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aprobó un mecanismo para que los contribuyentes, con cuentas bancarias congeladas, puedan utilizar los montos necesarios de las cuentas bancarias congeladas...
Ver más
30/06/2026
Impuestos permitirá usar fondos retenidos para pagar la cuota inicial
La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) rechazó este martes el nuevo fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratifica su obligación de pagar más de Bs 700 millones a la Fábrica...
Ver más
30/06/2026
Soboce rechaza nuevo fallo a favor de Fancesa y recuerda que se le debe $us290 millones por la expropiación
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su preocupación ante la crisis de abastecimiento de diésel que atraviesan los productores agropecuarios del oriente boliviano.
Ver más
30/06/2026
Productores de soya advierten que la falta de diésel pone en riesgo la cosecha y siembra
En Portada
30/06/2026 Economía
Lula y Paz acuerdan acelerar acuerdos entre Petrobras y YPFB
“Decidimos acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y YPFB en el área de extracción de gas”, anunció el presidente de Brasil en un...
vista
30/06/2026 Mundo
Paz y Noboa acuerdan una hoja de ruta para "profundizar" la integración económica entre Bolivia y Ecuador
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, con quien acordó trazar una hoja de ruta para la...
vista
30/06/2026 Mundo
Bolivia apuesta por ser un puente estratégico que conecte el comercio entre el Mercosur y CAN
El presidente de Estado, Rodrigo Paz, aseguró que Bolivia apuesta por "ser puente que conecte comercio, infraestructura, energía, seguridad y estabilidad...
vista
30/06/2026 Economía
Entidades empresariales del país demandan un plan de “salvataje”
Más de 60 representantes de entidades empresariales de la mayoría de departamentos se reunieron este martes en Cochabamba, donde iniciaron “un debate que no...
vista
30/06/2026 País
Ministro Zamora abre la posibilidad de analizar la nacionalización de "chutos": "todo es posible"
Cuando ha resurgido la iniciativa de nacionalizar autos "chutos", el ministro de Obras, Mauricio Zamora, abrió la posibilidad de analizar esa medida y...
vista
30/06/2026 Mundo
Mercosur ratifica “necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo” de Bolivia
La declaración de la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur dedica un párrafo de manera específica a Bolivia.
vista
Actualidad
“Decidimos acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y YPFB en el área de extracción de gas...
Ver más
30/06/2026 Economía
Lula y Paz acuerdan acelerar acuerdos entre Petrobras y YPFB
La declaración de la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur dedica un párrafo de manera específica a Bolivia.
Ver más
30/06/2026 Mundo
Mercosur ratifica “necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo” de Bolivia
El decreto correspondiente prohíbe mezclar ese producto con el comercializado por YPFB y establece que venta será a “...
Ver más
30/06/2026 Economía
Gobierno autoriza importación privada de combustibles
"La seguridad hemisférica de nuestras democracias está en peligro. Hoy Bolivia, mañana puede ser parte de Argentina o...
Ver más
30/06/2026 Mundo
Paz en el Mercosur: "la seguridad de nuestras democracias está en peligro"
Deportes
La Albirroja apeló a su tradicional orden táctico, sacrificio colectivo y una férrea resistencia defensiva para...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Paraguay elimina a Alemania del Mundial
Brasil tuvo que esperar hasta el último instante para celebrar. Con un gol de Gabriel Martinelli en el sexto minuto de...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Brasil sobrevive en el descuento y avanza a octavos tras un dramático triunfo sobre Japón
Nadie lo vio venir, Paraguay escribió una de las páginas más memorables de su historia mundialista al eliminar a...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Paraguay rompe los pronósticos, elimina a Alemania y sigue vivo en el Mundial
La debutante aprovecha la victoria de España para pasar como segunda del Grupo H pese a empatar sin goles ante una poco...
Ver más
26/06/2026 Fútbol Int.
Cabo Verde sigue soñando
Tendencias
La voz de un rescatista rompe el ruido de las máquinas que remueven toneladas de concreto, “No apaguen las Starlink....
Ver más
30/06/2026 Tecnología
Bajo escombros en Venezuela, TikTok y Starlink permiten hallar supervivientes
El boliviano Hans Lange Rodríguez, dueño y cocinero de Teko, un restaurante de cocina de autor que fusiona los sabores...
Ver más
26/06/2026 Cocina
Teko, el primer restaurante con raíces bolivianas que consiguió una estrella Michelin
Bolivia acaba de actualizar uno de los documentos científicos más importantes para entender la riqueza de su...
Ver más
26/06/2026 Medio Ambiente
Bolivia alcanza 408 especies de mamíferos y 21 no existen en otro lugar
¿Qué le sigue al hito de la tecnología 5G y las preocupaciones con que se le asociaba? Al menos en la denominación, no...
Ver más
24/06/2026 Tecnología
Antenas 6G podrán “vernos”: qué hacer para que no nos espíen
Doble Click
Estudiantes cochabambinos conquistaron una medalla de oro, otra de bronce y la presencia de un tercer finalista en la...
Ver más
30/06/2026 Cultura
Estudiantes cochabambinos brillan en la Olimpiada Copérnico de Singapur
Toda gran película esconde una pregunta. La hija Cóndor, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
28/06/2026 Cine
Álvaro Olmos, director de “La hija cóndor”, en Podcast Los Tiempos
Dos corderos es un largometraje boliviano en desarrollo dirigido por Sebastián Fernández y producido por Mariana...
Ver más
28/06/2026 Cine
Proyecto “Dos corderos” es seleccionado para las Becas Ibermedia ECM+LAB
Este julio viene con grandes estrenos cinematográficos en el mundo y, por supuesto, también en Bolivia.
Ver más
28/06/2026 Cine
Se vienen La Odisea y otros estrenos “de película” en este semestre de 2026