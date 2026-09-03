Por decreto, intervienen YPFB por 180 días para regularizar el suministro de combustibles

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5697 que dispone la intervención extraordinaria, transparente y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el fin de reforzar el control sobre los carburantes mediante una comisión de ministerios.

“Con la finalidad de proteger los intereses del Estado, el presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB y establecer mecanismos extraordinarios de control, supervisión y transparencia de la cadena logística de importación y distribución de carburantes”, se lee en el Artículo 1 del decreto.

Además, se dispone la intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal de la gestión de YPFB, con la finalidad de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión.

La intervención tendrá una vigencia de hasta 180 días. “La intervención tiene carácter extraordinario, temporal, proporcional y orientada a precautelar el interés público de los ciudadanos, destinada a obtener la información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis de la cadena logística de importación”, remarca la norma.

La comisión estará conformada por los ministros de Economía, Christian Morales; de Producción Sostenible, Óscar Justiniano; de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y de Hidrocarburos.