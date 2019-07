La ONU está impactada por las condiciones de migrantes en EEUU

Luego del devastador informe en el que denunció la muerte violenta de miles de venezolanos a manos del régimen chavista, ahora la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció las condiciones degradantes en que se encuentran los inmigrantes detenidos en EEUU tras cruzar la frontera, incluidos niños, y pidió que se busquen para ellos alternativas que no los priven de su libertad.

Bachelet dijo ayer estar “profundamente impactada” por las condiciones de detención de los migrantes en EEUU, subrayando por otro lado que no habría que separar nunca a los niños de sus familias.

“Como pediatra, pero también como madre y exjefa de Estado, estoy profundamente impactada de que unos niños sean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a cuidados de salud o a alimentos adecuados y en malas condiciones sanitarias”, declaró Bachelet en un comunicado.

“Detener a un niño, aunque sea por períodos breves y en buenas condiciones, puede tener graves consecuencias sobre su salud y su desarrollo. Piensen en los daños causados cada día si se deja que esta situación alarmante perdure”, agregó.

Varios órganos de derechos humanos de la ONU han advertido que la detención de niños migrantes podría constituir un trato cruel, inhumano o degradante, prohibido por el derecho internacional.

En mayo, 144.000 personas fueron recluidas en centros de detención por la policía fronteriza. Pero no hay suficiente espacio en esos sitios ni en los centros de acogida donde normalmente se transfiere a los menores y familias.

“Último recurso”

Un informe del Departamento de Seguridad Interior estadounidense (DHS), que controla a la policía fronteriza, admitió la semana pasada que hay una “sobrepoblación peligrosa” en muchos centros de acogida de migrantes clandestinos, principalmente centroamericanos que huyen de la violencia y la miseria.

Para Bachelet, “toda privación de libertad de los migrantes y refugiados adultos debería ser una medida de último recurso”.

“Si la detención tiene lugar, tendría que durar lo mínimo posible”, señaló.

El comunicado indica además que personal enviado por el Alto Comisionado a México y a América Central documentó “numerosas violaciones de derechos humanos y abusos contra los migrantes y los refugiados en tránsito”.

Estas personas son víctimas del uso excesivo de la fuerza, de la privatización arbitraria de libertad, de la separación familiar o de expulsiones arbitrarias, según la ONU.

Esta crítica de la Alta Comisionada tiene lugar al día siguiente de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que algunos periodistas podrán acceder a los centros de detención de migrantes, cuyas condiciones precarias y de hacinamiento fueron objeto de críticas en los últimos días.

Los diarios The New York Times y The El Paso Times publicaron el sábado un artículo que describía una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, desbordada por cientos de niños vestidos con ropa sucia y encerrados en celdas llenas de enfermedades. Trump calificó el texto de “engaño”.

En junio, EEUU amenazó con aranceles a las exportaciones de México si no frenaba el flujo ilegal.

CAMIÓN LLEVABA 228 INMIGRANTES

La Policía mexicana interceptó un camión de refrescos que transportaba a 228 migrantes centroamericanos hacinados en el sureño estado de Chiapas, informaron ayer autoridades.

En el operativo, los agentes “detuvieron a dos personas” que trasladaban a los migrantes, indicó la secretaría.

Precisó que a los migrantes originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, “se les brindó atención médica y quedaron bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración”. Como en otros casos, esta autoridad asiste luego a los migrantes para que regresen a sus respectivos países.

NUEVA YORK ASEGURA QUE APOYARÁ A INMIGRANTES

EFE

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró ayer que apoyará a los inmigrantes frente a las políticas del presidente Trump, que ha vuelto a amenazar con lanzar redadas para detener y deportar a inmigrantes ilegales.

“Nueva York continuará apoyando a todos los inmigrantes para asegurar que todos ellos tengan todas las protecciones que brinda la ley”, aseguró Cuomo y acusó a la administración de Trump de “politizar la inmigración” y de “agredir constantemente los derechos civiles y la dignidad de las personas y de las familias”.

Trump anunció que a partir del 4 de julio iban a comenzar las redadas masivas contra inmigrantes con las que ya amenazó el mes pasado y luego pospuso durante dos semanas.

MÉXICO DEFENDERÁ A SUS CIUDADANOS EN EEUU FRENTE A LAS DEPORTACIONES

EFE

El Gobierno de México se está movilizando para defender a sus ciudadanos en EEUU frente a las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Trump en plena implementación del plan migratorio acordado entre ambos países.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó ayer que los 50 consulados de México en EEUU están evaluando “todos los medios legales” para proteger a los mexicanos frente a estas deportaciones.

“Hay muchas vías legales diferentes pero podría decir, sin temor a equivocarme, que estamos listos para defender de forma eficaz a los mexicanos en todo el territorio de EEUU”, expresó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Además, Ebrard anunció que, si Trump cumple con su amenaza, viajará a EEUU para coordinar la respuesta de México a estas deportaciones: “Voy a ir para encabezar la defensa de nuestros connacionales en EEUU”.

El canciller estuvo este domingo en el consulado mexicano en Los Ángeles, el más grande que tiene México en EEUU, donde revisó los trabajos que el cuerpo consular realiza sobre este asunto.

“Si hay deportaciones, allí estaremos”, reiteró Ebrard, quien tiene el encargo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de contener todas las crisis que se abren con el Gobierno estadounidense.