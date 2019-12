Kiribati y Samoa, los primeros países en saludar el 2020

Los habitantes de Kiribati y Samoa, naciones insulares situadas en el Pacífico sur, fueron los primeros en recibir el año 2020.

Estos archipiélagos tropicales, con una población combinada de algo más de 300.000 habitantes, saludaron el Año Nuevo a las 10:00 GMT y entraron así en el 1 de enero.

Los siguientes en recibir el 2020 son los habitantes de la isla neozelandesa de Chatham, situada unos 680 kilómetros al sureste de las principales islas de ese país.

El resto de los habitantes de Nueva Zelanda y la población de Fiyi y Tonga estrenan año más adelante.

Nueva Zelanda recibe el 2020 con fuegos artificiales, espectáculos de láser y música en la capital y en Auckland, la ciudad más poblada del país, donde el Año Nuevo congrega a miles de personas en la emblemática Sky Tower, un edificio de 328 metros de altura.

