Brasil anuncia su primera vacuna propia y comenzará a probarla en humanos

Sao Paulo |

Brasil anunció ayer su primera vacuna de fabricación nacional, la Butanvac, desarrollada por el estatal Instituto Butantán y que espera la autorización de las entidades reguladoras para comenzar de manera inmediata a probarse en humanos, según anticipó el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria.



"Es un anuncio histórico para el mundo. La vacuna 100 por ciento nacional, con pruebas prometedoras y fruto del trabajo de una institución de 120 años de existencia, que es el mayor productor de vacunas del Hemisferio Sur", declaró Doria en una rueda de prensa en la sede del laboratorio estatal en Sao Paulo.



Antes, en su perfil de Twitter, Doria había anticipado la noticia en un vídeo divulgado después de la reunión con el director del Instituto Butantán, Dimas Covas.



"Tenemos una noticia espectacular, que nos llena de esperanza con relación a la salud, a la ciencia y a la vida. Fruto del trabajo de los científicos del Butantán a lo largo de varios meses de dedicación y que estaremos presentando para la comunidad científica de Brasil e internacional", señaló Doria.



Covas indicó en el mismo vídeo que el desarrollo de la vacuna netamente brasileña, que no dependerá de importación de insumos para su fabricación, es "una gran contribución y va a ser la diferencia en el curso de la epidemia y nos va a ayudar a combatirla en todo el mundo".



El Instituto Butantán actualmente envasa y desarrolla también la producción de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac y que atiende el 90 por ciento de la vacunación en Brasil. El otro 10 por ciento restante es con el inmunizante de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca y la universidad británica de Oxford.



La misma institución realiza estudios clínicos en Brasil, autorizados por el ente regulador, de cara a experimentar un suero elaborado a partir de un virus inactivado por radiación y aplicado a caballos, que produce anticuerpos IgG y cuya sangre fue extraída y purificada con una técnica utilizada también durante décadas.



En la rueda de prensa de ayer, Covas detalló que la "nueva vacuna" será desarrollada a partir de la "misma tecnología" utilizada para el inmunizante de la gripe, usada desde hace décadas por ese centro inmunológico.



"No existe ninguna vacuna (anticovid) en el mundo producida en huevo embrionario y tendrá un costo bien inferior a las que están siendo usadas", aseveró Covas, quien indicó que en el consorcio para el inmunizante participan también Vietnam y Tailandia, países en los que se realizarán también las pruebas clínicas en humanos.



"Nuestro compromiso es ofrecer esta vacuna para países de renta baja y media que es donde necesitamos combatir la pandemia. La pandemia puede estar bajo control en Norteamérica y Europa, pero el virus seguirá en los países de África, Asia y América Latina", agregó Covas, quien no detalló los costos del proyecto.



Sin "interferir" en el proceso y el cronograma de la Coronavac, enfatizó Doria, el Instituto Butantán tiene "ya una capacidad de producción de 160 millones por año, con diferentes tipos de vacunas, pero en mayo podremos producir cuarenta millones de la nueva y esperamos comenzar a aplicarla en el segundo semestre de este año".



"El pedido a la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, regulador) será inmediato, con sentido de urgencia y respeto por millones de brasileños, y vamos también a enviar hoy (por ayer) a la Organización Mundial de la Salud (OMS) toda la documentación para que acompañe este proceso en todas sus fases", recalcó Doria.

Nuevo récord de muertos



Brasil reportó ayer un récord de 3.650 muertos por coronavirus en 24 horas, en medio de una descontrolada pandemia que ya dejó más de 307.000 fallecidos en el país, informó el Ministerio de Salud.

Desde mediados de febrero, Brasil registra una seguidilla de nuevos récords de muertes y contagios diarios y superó por primera vez la marca de los 3.000 óbitos en 24 horas el martes pasado. El promedio de fallecimientos en siete días es actualmente de 2.400, más del triple que a inicios de enero (703).

El balance también mostró ayer que 84.245 personas se contagiaron de coronavirus en las últimas 24 horas, sumando un total de 12,4 millones desde el primer caso registrado en febrero de 2020. El jueves, el número de infectados superó por primera vez los 100.000 en un día.

Con 212 millones de habitantes, Brasil es el segundo país con mayor número de fallecidos y contagios por covid-19, superado unicamente por Estados Unidos.