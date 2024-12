Francisco abre la agenda de Navidad e inaugura el Jubileo

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, prometió este lunes que habrá un acuerdo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ante su intención de designar como terroristas a los... Ver más Sheinbaum promete un acuerdo con Trump ante su plan de designar terroristas a los carteles

El joven Luigi Mangione se declaró hoy no culpable de los once cargos que se le imputan en un tribunal estatal de Manhattan (Nueva York), entre los que se incluyen los de asesinato y terrorismo, por... Ver más Mangione se declara no culpable de cargos estatales por asesinato de CEO UnitedHealthcare

El Ejército ruso aseguró hoy haber tomado una localidad a unos cinco kilómetros al sur del bastión ucraniano Velika Novosilka, el próximo objetivo de las fuerzas rusas, cuyo control allanaría el... Ver más Rusia toma una localidad al sur de bastión ucraniano de Velika Novosilka