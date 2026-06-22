Muere el expresidente de la Fed Greenspan a los 100 años, transformó la economía de EEUU

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Publicado el 22/06/2026 a las 15h46
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El expresidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) Alan Greenspan murió a los 100 años, según publican este lunes (22.06.2026) medios estadounidenses.

Nacido en marzo de 1926 en Nueva York, Greenspan estuvo al frente de la Fed entre 1987 y 2006.

Influyente economista que casi durante cinco mandatos presidió la Reserva Federal, Greenspan ha fallecido a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, según informó su esposa Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de la cadena NBC News.

Greenspan, apodado el "Maestro”, fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

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