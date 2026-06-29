Termina plazo para hallar sobrevivientes en Venezuela

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Deutsche Welle
Publicado el 29/06/2026 a las 18h00
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La esperanza de encontrar sobrevivientes disminuye este lunes en Venezuela, donde crece la frustración por la respuesta del Gobierno al doble terremoto del pasado 24 de junio.

La Guaira, la zona más afectada a 40 km de Caracas, parece una zona de guerra. Hileras de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros. Barrios enteros quedaron reducidos a polvo.

El doble sismo ocurrió el miércoles a las 18:06 local y provocó el colapso de casi 800 edificios, 189 de ellos totalmente, en un país sumido en una profunda crisis política y económica. Con una magnitud de 7,2 y 7,5 y separados por segundos de diferencia, fueron de los más fuertes y devastadores registrados en América Latina. El de 7,5 fue, de hecho, el más fuerte que ha golpeado Venezuela desde 1900.

 

"A ver si se puede sacar a alguien más"

La ventana crítica de 72 horas para rescatar con vida a personas atrapadas se ha cerrado. Expertos creen que pasado ese plazo la tarea se transforma básicamente en la recuperación de cadáveres. "Todos dicen que ya no hay nadie, pero nosotros (seguimos) esperando aquí. A ver si se puede sacar a alguien más", declaró Eduardo Cardozo, un operario agrícola que acudió a ayudar en las labores de rescate en Tucacas, en la costa, a unos 200 km al este de Caracas.

"Lo más difícil era cuando sentíamos esperanza en los túneles donde nos metíamos, rampando, quitando escombros, haciendo un trabajo de corazón, con mucha fe, y cuando llegábamos a los objetivos (las personas), los encontrábamos sin vida", contó Luis Salas, otro voluntario, de 27 años.

En medio de la tragedia surgió una luz de esperanza: un hombre y su hijo adolescente fueron rescatados el domingo en La Guaira, constataron periodistas de la agencia AFP.

 

Escasa ayuda del Gobierno

Rescatistas de 24 países trabajan sin cesar mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona. Pero la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del Gobierno.

"Nosotros mismos somos los que hacemos todo. Nosotros mismos, nos ayudamos y confiando en que Dios, creemos que Dios nos sostuvo", declaró a AFP Dayana Lean, de 51 años, en playa Los Cocos, en La Guaira.

"Hay pocos espacios habilitados para refugios, debido a la cantidad de personas que quedamos en la calle", abundó por su parte Yelit Contreras, de 28 años.

 

"Sabemos que están muertos"

"No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos", dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado. Recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas.

"Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades", añadió. "No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos".

El último balance oficial es de 1.719 muertos, 20 más que el sábado, y 3.150 heridos. El Gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000.

 

"Un permiso para salvar vidas" y reportar

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo ahora que 189 edificios sufrieron un colapso total, y que el total de inmuebles afectados es de 774.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

El Gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un salvoconducto para que rescatistas, médicos y voluntarios puedan acceder a la zona de desastre. "Un permiso para salvar vidas, imagínate", reclamó Carlos Itriago, rescatista de 27 años.

 

Cobertura controlada, robos y saqueos

También intenta controlar la cobertura de la prensa internacional. La prensa es trasladada en buses a zonas específicas de La Guaira, según el Gobierno para evitar epidemias.

Las ofertas de asistencia abundan, pero la AFP presenció saqueos en La Guaira y se multiplican las denuncias de robos. Farmacias, supermercados y otros comercios fueron saqueados, contaron residentes, varios de los cuales se quejaron de la inacción del Gobierno.

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas reabrió parcialmente el sábado y recibe desde entonces vuelos de carga con ayuda de EEUU.

El Ejército de EEUU también desplegó varias aeronaves y helicópteros para ayudar con las labores de rescate y militares entregaron suministros en el puerto de La Guaira el domingo recién pasado, indicó el Comando Sur.

La crisis económica en Venezuela ha afectado gravemente a los hospitales y los servicios públicos. Millones de venezolanos se han exiliado en los últimos años.

La líder opositora María Corina Machado dijo el domingo a la cadena estadounidense Fox que estará de regreso en Venezuela "muy pronto". "Llegó el momento, es mi deber estar junto a mi pueblo", afirmó.

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