Autoridades judiciales y comandante declaran por caso Montenegro

El fiscal de Santa Cruz, Mírael Salguero, dio a conocer que dentro de las investigaciones por el caso Pedro Montenegro esta semana prestarán su declaración ante el Ministerio Público el comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, además de autoridades judiciales que tuvieron algún tipo de relación con el presunto narcotraficante o su entorno.

Para este martes está prevista la declaración de Echegaray quien -según Salguero- pidió hacerlo de manera voluntaria. La autoridad policial negó cualquier nexo con Montenegro, sin embargo, aceptó haber tenido cuatro conversaciones con Mauricio Higa (actualmente detenido), pero sobre reuniones con la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC).

Este miércoles a las 17:30 declararán en calidad de investigados el vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas, y la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Lizeth Choquerive, quienes fueron presentados en un organigrama por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por sus supuestos vínculos con Montenegro.

En relación al exjuez Juan José Paniagua, el Fiscal Departamental señaló que están a la espera de una certificación de la Contraloría General del Estado donde se detalle la deuda de 350 mil bolivianos que esta persona tendría con el investigado Pedro Montenegro.

Juicio abreviado

Pedro Montenegro Paz, implicado en tráfico internacional de drogas en Brasil, pidió someterse a juicio abreviado y una condena no mayor a los seis años de prisión por tener doble identidad en Bolivia.

“Se ha solicitado la medida alternativa tal como establece nuestro ordenamiento jurídico, cuando uno acepta su culpabilidad solicita un procedimiento abreviado, siendo que así lo establece la normativa legal donde la pena es de uno a seis años, lo cual se lo está solicitando”, informó Ariel Góngora, abogado de Montenegro.

Se acusa a Montenegro de adquirir una nueva identidad en 2019 a través de una partida de nacimiento en la que figura como Pedro Hoffmann Sainz.

En 2015, la justicia boliviana emitió la orden de captura contra Montenegro, quien era buscado en Brasil, sin embargo, el sindicado con su nueva identidad habría pasado desapercibido en el país para desempeñar distintas actividades.

Góngora dijo que su defendido reconoce que incurrió en una irregularidad en el tema de la doble identidad, por ello pide el procedimiento abreviado.

Explicó que hacen este pedido para evitar que el proceso contra su defendido se extienda por mucho tiempo.

Además del proceso por su doble identidad, Montenegro fue imputado por legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía también anunció que sería procesado por el delito de narcotráfico, sin embargo, hasta ayer esto no se concretó.

El pasado 11 de mayo, Pedro Montenegro se entregó a la Policía después de ser buscado por dos semanas por la fuerza del orden. Hasta la fecha por este caso existen siete personas con detención preventiva y cinco con medidas sustitutivas.

FIJAN AUDIENCIA DE MEDINA Y MOREIRA PARA EL LUNES

El Tribunal Departamental de Justicia fijó la audiencia de cesación de detención preventiva para el lunes 3 de junio de los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, acusados de tener nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

Ambos debían trasladarse hoy a Santa Cruz para la audiencia, pero la medida se suspendió por falta de pasajes.

La jueza Ana Gloria Rojas fijó para esa fecha la audiencia de Medina y Moreira y aclaró que la orden es para la audiencia y no para el traslado de los detenidos a la cárcel de Palmasola. No obstante, señaló que no se conoce los motivos para la suspensión del traslado de ambos acusados.

Ambos exjefes policiales fueron enviados al penal de San Pedro en la ciudad de La Paz por orden de la jueza Ana Gloria Rojas.