Audio implica a magistrado con presunta manipulación de un caso de feminicidio

Un audio revela que el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, junto a su hermano, Juan, aparentemente hubieran influido a la jueza Minerva Tárraga para que fallara en favor del presunto feminicida Elias Fernando Garzón, otorgándole la cesación a su detención preventiva que cumple en la cárcel de Tarija.

Inicialmente en el audio se escucha una conversación entre presuntamente el hermano de Michel y la jueza Tárraga. Ambos bromean a manera de saludo y, antes del contacto entre el consejero y la jueza, le recuerda sobre el caso de los “señores Garzones (Garzón)”.

“A ver, le comunicaré con él (Omar Michel), mañana tiene usted su audiencia, volvieron a ir los señores Garzones (familia Garzón) ésos y la Fiscalía se está allanando, poco o nada va a intervenir en ese tema y eso le quería comentar mi hermano si es posible darle la cesación. Arriba también ya está la decisión. Parece que, como se llama, van a cambiar el tipo (penal) el Ministerio Público”, se escucha en la voz del supuesto hermano del Consejero, quien supuestamente intercedía ante la jueza para otorgar libertad a Elías Garzón, acusado de feminicidio en la ciudad de Tarija.

En una rueda de prensa, Michel se mostró sorprendido por el audio y negó que hubiera ejercido presión en un caso judicial; señaló que recibió la información con sorpresa y que exigirá una investigación del caso.

“Jamás he hecho alguna llamada, jamás ha tenido alguna reunión y jamás ha ejercitado algún tipo de presión contra alguna persona en el país, menos sobre alguna autoridad judicial. Con sorpresa e indignación he leído esa noticia. Voy a mandar un memorial para que se me pueda facilitar ese audio”, sostuvo Michel.