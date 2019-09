Morales: El pueblo debe elegir entre volver al pasado o seguir nuestro proceso

LA PAZ |

El presidente Evo Morales expresó este martes que en las elecciones generales del 20 de octubre el pueblo deberá elegir entre volver al pasado, si opta por uno de los partidos que no es el suyo, o seguir con el proceso de cambio.

"El pueblo democráticamente tiene derecho a decidir, y solo tiene dos caminos: volver al pasado o seguir con nuestro proceso de cambio", señaló Morales en el acto de entrega de tanques de almacenaje de GLP en Santa Cruz.

El Jefe de Estado se refirió al candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, y dijo que plantea la aplicación de un Estado regulador si gana las elecciones, y eso "significa nuevamente las privatizaciones".

"El Estado regulador no es un Estado administrador ni inversor, por tanto, no produce, solo regula las privatizaciones y a las empresas trasnacionales, es decir es un regreso al pasado, no beneficia al pueblo boliviano", apuntó.

La alianza Comunidad Ciudadana se mantiene segunda en las preferencias de votación con miras a los comicios de octubre.

Morales indicó que si gana un partido de derecha, ocurrirá como en Argentina. Volverá el Fondo Monetario Internacional, se terminarán los programas sociales y aumentará la inflación.

"Sorprende cómo crece nuevamente la pobreza y la desigualdad", indicó.