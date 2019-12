Policía confirma presencia de red de terroristas durante conflictos

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Óscar Gutiérrez, confirmaron la presencia de una supuesta de red de terroristas extranjeros que llegaron al país una semana antes de las elecciones del 20 de octubre y que permanecieron durante los conflictos sociales que cobraron la vida de más de 30 personas.

Un diagrama de vínculos presentado por Gutiérrez da cuenta de que el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el hermano de éste, Raúl García Linera, encabezan la red que tendría el propósito de desestabilizar el país y generar terrorismo informático.

Gutiérrez informó que Facundo Molares Schoenfeld, quien forma parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es uno de los miembros de esta red y que tuvo una participación activa en los enfrentamientos suscitados en el puente La Amistad (Montero) el 30 de octubre.

Indicó que Molares arribó a Santa Cruz el 13 de octubre, procedente de Venezuela. En el mismo vuelo, pero sin levantar sospechas, llegó Pedro Nel Carvajalino Amaya, un ciudadano colombiano que radica en Venezuela y que formó parte de las revueltas registradas en Argentina, Chile y Ecuador. Gutiérrez lo catalogó como un especialista en generar “guerra psicológica” y terrorismo mediático a través de las redes sociales.

Junto a Molares y Carvajalino llegó al país Oswaldo Rivero Curvelo, a quien Gutiérrez también describe como un “especialista en terrorismo mediático”. “Ellos ingresan con fines desestabilizadores, con fines de generar un terrorismo mediático porque es su especialidad. Son personas altamente capacitadas en cuanto a manipular las redes sociales”, explicó.

El director de la Felcc mencionó a Óscar Martín Serna Ponce como otro integrante de esta supuesta red de terroristas. Se trata de un guerrillero peruano del Movimiento Revolucionario Tupak Amaru (MRTA) que, hasta hace poco, cumplía una sentencia en Bolivia por el secuestro de Samuel Doria Medina, en 1995, pero fue liberado al contar con garantes afines al MAS.

Gutiérrez agregó que Serna tenía en su poder el pasaporte de Molares y además sostenía conversaciones con el padre del guerrillero. Según el reporte policial, Serna fue instructor de narcoguerrilla en el Chapare, Yapacaní, San Julián y Montero. Abandonó el país el pasado 11 de noviembre. Partió de Santa Cruz con rumbo a Perú.

Acusan a Maduro

Murillo denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, financió el terror que se vivió en Bolivia en días pasados y que esto también estaría ocurriendo otros países vecinos. “Tenemos algo realmente alarmante, porque resulta ser que el señor Maduro, por medio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, ha financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos, también esto es una conspiración contra América, no sólo es contra Bolivia, obviamente se están iniciando las acciones judiciales contra estos terroristas, narcoterroristas que han ingresado a Bolivia”, explicó el Ministro.

4 muertos se registraron en Montero y Yapacaní durante los enfrentamientos en los que participó Faundo Molares, el guerrillero de las FARC.

GUERRILLERO ADMITE PARTICIPACIÓN

Durante su audiencia cautelar, el guerrillero de las FARC Facundo Molares Schoenfeld admitió que estuvo presente en al menos dos guerras y que formó parte de los enfrentamientos el Puente de la Amistad de Montero.

“Yo estuve en el puente. Lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo ni nada, porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera”, dijo Molares, según publicó El Deber.

GOBIERNO IDENTIFICA A NUEVE LÍDERES DEL MAS COMO MIEMBROS DE RED TERRORISTA

JOSUÉ HINOJOSA

Al margen de Evo Morales, Álvaro García Linera y Raúl García Linera, la Policía identificó a nueve líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS) como parte de una supuesta de terrorismo que desestabilizó el país tras la renuncia de Morales.

Un diagrama de vínculos presentado por el director de la Felcc de Santa Cruz, Óscar Gutiérrez, menciona a Deicy Choque Arnez, diputada electa por el MAS en las elecciones que fueron anuladas.

El diagrama de vínculos incorpora a Iván Cala Ventura, presidente del Grupo Juventudes del MAS en Montero, al igual que a Juan Elías Nina Peñaloza y David Peñaloza López.

La supuesta red de terrorismo también está integrada por un grupo de profesionales en salud que brindaron atención médica clandestina a Faundo Molares Schoenfeld, cuando éste quedó seriamente herido en los enfrentamientos, con la finalidad de que no sea identificado y capturado por las autoridades. Emanuel Castedo, Flora Guzmán y Emilio Castedo Guzmán son los responsables de estos hechos, aunque la Policía también identificó a Mirtha Mery Sanjinés, administradora del Hospital Municipal de Montero.

También identifica a otros dirigentes, actualmente prófugos, como Sergio Veizaga, Carlos Rider Veizaga, Keny Veizaga, Elías Yapuri Cazón y Ana María Yapuri Cazón.