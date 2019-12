En riesgo comicios en el trópico por falta de Policía; cocaleros ven chantaje

Tras el anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de que en el Chapare no se podrían realizar elecciones nacionales por la ausencia policial, el secretario de actas de las Seis Federaciones del Trópico, Leonardo Loza, calificó ayer la declaración como un “chantaje” y aseguró que su sector tiene derecho a votar y que está dispuesto a dialogar.

“Si los dirigentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los más radicales, a los narcoterroristas que están incrustados en algunos sindicatos, no van a poder hacer elecciones en esos lugares. Cómo podemos llevar elecciones sin presencia del Estado”, dijo Murillo.

El Ministro señaló que, en estas condiciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tendrá un lugar seguro para su logística, para el despliegue de veedores ni se podrá garantizar un voto libre. “Cuidado que por esa dureza en el Chapare no tengan elecciones. No se puede permitir que exista ninguna republiqueta dentro de nuestro territorio. La Policía sindical no es ni legal ni constitucional”, advirtió.

“Elecciones bajo condiciones y chantajes es un atentado a la democracia. Como si ellos fueran dueños de la democracia, como si ellos realizarán las elecciones. Tenemos todo el derecho de participar en las elecciones nacionales”, respondió el dirigente cocalero Loza.

El líder explicó que el retorno de la Policía depende del diálogo entre ambas partes, pero a la fecha nadie los convocó para reunirse. “Nadie va a impedir el retorno (de la Policía), pero (…) hasta ahora no han manifestado la voluntad de reunirse. No es la forma de gobernar. El trópico está dispuesto a dialogar sobre ese tema, pero a veces duele cuando te atacan, te chantajean. Preocupa cuando directamente te condicionan”, dijo.

Loza evitó referirse a las cuatro muertes que se registraron en el Chapare y el linchamiento del adolescente Bladimir Capari (16), desde que la Policía se replegó de la región hace un mes.

“Los compañeros dicen (que) nos sentimos más seguros sin la Policía; sin embargo, se pueden presentar algunas dificultades que nosotros tratamos de hacer entender a los compañeros de base”, dijo Loza.

El dirigente rechazó la versión de Murillo acerca de la presencia de “narcoterroristas”. “En el trópico no hay terrorismo, no hay delincuencia, no hay narcos, como afirman algunos miembros del Gobierno de transición.

Intentan dañar, desprestigiar al trópico; hay una absoluta tranquilidad”.

Finalmente, explicó que ese tipo de declaraciones pueden perjudicar la pacificación del país y crear confrontación. “Ojalá no sea posición del Gobierno, sino sólo de Murillo, porque ese tipo de declaraciones dañan y lastiman a un pueblo”, expresó Loza.

Tras un ampliado las Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la dirigente Leonilda Zurita rechazó las declaraciones de Murillo por atenta contra los derechos de la ciudadanía y aseguró que en el Chapare hay condiciones para realizar las elecciones.

ESPERAN DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES

El subcomandante departamental de la Policía, Franz Sellis, informó que los uniformados están dispuestos a retornar al trópico de Cochabamba, pero solicitó garantías.

“Esperamos que en las próximas horas, los próximos días, se realicen las negociaciones con los dirigentes del trópico cochabambino con la finalidad de que la Policía retorne al trópico y realice sus actividades con normalidad”, dijo Sellis.

En el Chapare había 84 policías desplegados en cuatro estaciones policiales; tres de éstas fueron quemadas y una está precintada, pero sufre constantes robos.