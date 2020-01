Gobierno denuncia vigilias y retomará el control del aeropuerto de Chimoré

El Gobierno transitorio denunció que los productores de coca del trópico de Cochabamba instalaron vigilias en al menos seis puntos de esa región contra la presencia de fuerzas del orden, y anunció que retomará el control del aeropuerto de Chimoré.

Organizaciones de esa región rechazaron estas acusaciones y aseveraron que, aunque no están de acuerdo con la presencia militar, no instalaron puntos de bloqueo ni vigilias, además aseguraron que no tomaron el aeropuerto de Chimoré.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que se identificaron al menos seis puntos de vigilia en la carretera Cochabamba Santa Cruz, en el trópico, pero que hay tranquilidad en la zona.

“Hay seis puntos de vigilia, pero los nerviosos son los que no están con la ley, el resto debe estar tranquilo”, dijo Murillo, y aseguró que la Policía detendrá a cualquier terrorista o narcotraficante.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, aseveró que el Estado asentará soberanía en el aeropuerto de Chimoré.

“En una reunión que hemos tenido con los ministros de Gobierno y Defensa, se ha decidido que el aeropuerto de Chimoré tendrá soberanía administrativa del Estado”, dijo.

El dirigente de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, rechazó estas acusaciones.

“Se falsea la verdad, se alarma a la población. Nosotros nos declaramos en emergencia, pero por ahora descartamos cualquier protesta”, dijo Loza, a tiempo de manifestar su preocupación por las acusaciones del Gobierno.

Loza mencionó que el Gobierno pretende privatizar o desmantelar el aeropuerto de Chimoré.