Confirman 4to caso en Santa Cruz y declaran cuarentena por 4 días

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó ayer sobre el cuarto caso positivo de coronavirus en ese departamento y el número 12 a nivel nacional. Ante esta situación, el municipio determinó que la ciudad de Santa Cruz, a partir de este jueves, ingresará en cuarentena de cuatro días con la finalidad de proteger a la población cruceña del Covid-19.

La paciente llegó el pasado 11 de marzo a Santa Cruz y ahora recibe atención médica en su domicilio. Se informó de que se mantiene en cuarentena a sus familiares y a las personas con las que ha tenido contacto en este tiempo.

“Todas las medidas que se están haciendo con los trabajadores en salud nos han retenido esta situación (de contagio local) y por eso es que los números que tenemos podría decir que no son alarmantes, pero no quiere decir que no estemos ante una situación muy álgida como está pasando en todas partes del mundo”, manifestó el gobernador.

Costas indicó que hay un plan para la habilitación progresiva de 200 camas hospitalarias, hasta llegar a las 500, en el sistema de salud departamental para atender nuevos posibles casos.

“Vamos a tomar las medidas necesarias en el momento oportuno”, dijo Costas cuando fue consultado sobre la declaratoria de posible cuarentena en Santa Cruz.

Cuarentena

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, anunció que este jueves la ciudad de Santa Cruz ingresará en cuarentena. “Vamos a declarar cuarentena, la población tendrá a partir de esta mañana (de ayer) y hasta el mediodía del miércoles tiempo para abastecerse. La recomendación es que una cuarentena dure mínimo 14 días, pero sabemos que la economía no da para 14 días, la cuarentena será el jueves, viernes, sábado y domingo”, precisó.

Explicó que la cuarentena es declarada después de que la población y el transporte público no acataron la ley que determinaba la suspensión de todas las actividades comerciales a partir de las 16:00. “Estamos ante un riesgo permanente, la gente deberá quedarse en su casa. La cuarentena es declarada para proteger a la población”, explicó.

Sosa apuntó que durante la cuarentena no podrá circular ningún civil por las calles, a excepción de policías, militares y los infractores podrán ser pasibles a ser detenidos por ocho horas.

“Santa Cruz de la Sierra se pone en cuarentena, no podrá circular ningún vehículo privado ni transporte público masivo. Espero que la gente acate la cuarentena porque se trata de una norma, caso contrario, la Policía y el Ejército estarán en las calles y los infractores creo que son pasibles a ser detenidos por ocho horas”, concluyó.

La Alcaldía garantizó los servicios “esenciales municipales” como el suministro de medicamentos en farmacias, los servicios municipales de limpieza y la atención médica y servicios hospitalarios durante el periodo que dure la cuarentena en la capital cruceña.

4 casos importados. El Sedes informó que todos los casos de Santa Cruz no son contagios locales.

“TENEMOS QUE PREPARARNOS PARA EL CONTAGIO LOCAL”

El gobernador Rubén Costas valoró las determinaciones asumidas por la presidenta Jeanine Áñez, quien ayer anunció un tercer paquete de medidas para afrontar el coronavirus. Destacó que están preparados en caso de que se presente algún contagio local.

“Aún no tenemos contagio local, sin embargo, ocurrirá de un momento a otro y tenemos que estar preparados para aquello”, manifestó Costas.

Agregó que “son medidas justas y adecuadas. Hemos esperado que la Presidenta haga la declaración que da tranquilidad a la población”.

LA PACIENTE N°1 SEGUIRÁ AISLADA POR 15 DÍAS MÁS

Marcelo Ríos Director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos.

REDACCIÓN CENTRAL

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó que los cuatro casos que tiene Santa Cruz son importados, lo que significa que todavía se ha logrado minimizar la transmisión local, sin embargo, es necesario que las medidas asertivas y contundentes adoptadas por las diferentes instancias gubernamentales sean acatadas disciplinadamente.

Explicó también que el caso numero 1 (el primer caso de Santa Cruz) está clínicamente para ser dada de alta médica, sin embargo, se ha decidido mantenerla en aislamiento. “Vamos a reevaluar si la paciente se queda internada o la trasladamos a otra unidad de aislamiento como es la unidad M5”, dijo Ríos.

Voz oficial

El representante de la OMS/OPS, Alfonso Tenorio, explicó ayer que la Organización Mundial de la Salud “ha lanzado una nueva definición de lo que sería el alta” de las personas que están enfermas.

Señaló que deben permanecer dos semanas más después de que los síntomas ya desaparecen o las personas se sienten bien, “ahí vamos a contar 15 días de aislamiento estricto para que no haya transmisión en este periodo final”.