Hay 5 procesos contra bloqueadores y el MAS presenta ley de protección

Al menos cinco denuncias contra los promotores del bloqueo de 12 días, en medio de la pandemia, fueron presentadas por médicos, transportistas, cívicos y el Gobierno. Pero el MAS respondió con un proyecto de ley para blindar a sus dirigentes de cualquier proceso. En tanto, las Fuerzas Armadas (FFAA) también anunciaron acciones contra los instigadores y las personas que aparecieron armadas en las medidas de protesta.

Entre el 3 y el 14 de agosto, sectores del MAS instalaron más de 150 puntos de bloqueo en ocho regiones del país, lo que causó escasez de oxígeno y medicinas en varias ciudades, provocando al menos 40 fallecidos. La medida de presión dejó también pérdidas por mil millones de dólares, según el Gobierno.

El comandante de las FFAA, Sergio Orellana, afirmó, en los actos por el Día de la Bandera, que los delitos de sedición y terrorismo, además de alzamiento armado, que cometieron las personas que se presentaron armadas en los bloqueos, no quedarán impunes.

“A las personas que piensan que los actos delictivos no tienen consecuencias, comunicarles que tomaremos las acciones respectivas. No se permitirá que personas actúen fuera de la ley”, dijo.

Asimismo, la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Rosario Sandalio, afirmó que se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, en contra del expresidente, Evo Morales, y otros dirigentes sindicales que promovieron el bloqueo de carreteras que dejó sin oxígenos a los hospitales del país y provocó la muerte de pacientes con coronavirus.

Sandalio explicó que la denuncia penal también es en contra del secretario general de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos Hurachi, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del denominado Pacto de Unidad.

“Son delitos por los que deben responder, no deben quedar impunes. A la denuncia también se sumará la Caja Nacional de Salud (CNS), transporte pesado y familiares de personas que perdieron la vida a causa de falta de oxígeno”, dijo.

Estas querellas se suman a la presentada la anterior semana por la Cámara de Transporte Pesado de Cochabamba, contra los instigadores del bloqueo, por las pérdidas que ocasionó la medida.

También la anterior semana, el Ministerio de Justicia presentó una denuncia penal en contra de los autores intelectuales y materiales del bloqueo de carreteras y autoridades municipales involucradas en esos hechos, por los delitos de atentado contra la salud pública, terrorismo, genocidio, sedición y delitos conexos.

El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz también presentó una denuncia por la falta de oxígeno en hospitales.

Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, el bloqueo de caminos ocasionó la pérdida de $us 1.000 millones. “Cada día la economía boliviana produce alrededor de $us 100 millones o Bs 700 millones, eso es lo que producimos cada día, por lo tanto nosotros estimamos que los bloqueos han causado un perjuicio que superan los $us 1.000 millones” dijo.

Ante la ola de denuncias, la jefa de bancada del MAS en Diputados, Betty Yañiquez, presentó el proyecto de ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social.

El objeto de dicha norma es “ratificar todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales; así como los derechos más favorables contenidos en tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos a favor de todos los líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada del campo o la ciudad que en ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales participaron de las movilizaciones sociales de agosto de 2020 en defensa de la vida, la democracia, la educación y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley 1304”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que en base a la Ley 400 y el Decreto Supremo 2888, promulgados por el Gobierno de Evo Morales, procesarán a los bloqueadores que portaron armas de fuego y explosivos en los 12 días de movilizaciones en el país.

El titular de esa cartera aseveró que la ley presentada por el MAS sólo busca la impunidad de los bloqueadores.

Ministerio de Salud reporta 879 nuevos contagios y 65 fallecidos por Covid-19

El Ministerio de Salud reportó ayer 879 contagios nuevos de Covid-19, con un total de 101.223 casos, mientras que el número de fallecidos subió a 4.123 con los 65 decesos registrados en las últimas 24 horas.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, el departamento de La Paz registró 276 nuevos casos positivos, Chuquisaca 177, Potosí 138, Tarija 104, Santa Cruz 95, Cochabamba 52, Beni 14, Oruro 14 y Pando 9.

Las cifras acumuladas por departamentos mantienen a Santa Cruz en el primer puesto del conteo de casos con 38.511 positivos, le siguen La Paz con 26.052, Cochabamba 11.411, Beni 5.971, Tarija 5.751, Oruro 4.283, Chuquisaca 3.985, Potosí 3.291 y Pando 1.968.

Del número total de contagios, el Ministerio de Salud precisó que los casos activos son 59.629; también registró 37.471 pacientes recuperados, 98.988 pruebas negativas y 16.563 casos sospechosos por el momento.

El reporte oficial detalló que los 65 nuevos fallecidos por coronavirus eran residentes de Santa Cruz (16), La Paz (15), Potosí (14), Chuquisaca (8), Cochabamba (7), Tarija (4) y Oruro (1).