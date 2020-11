Aprehenden a extitular de Migración y éste alega una renuncia anticipada

El exdirector nacional de Migraciones Marcel Rivas fue aprehendido ayer, acusado, entre otros delitos, de presentar información contradictoria que habría permitido la salida del país de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López. Rivas, en su descargo, dijo que él ya había presentado su renuncia el pasado 28 de octubre, mientras que la alerta migratoria se la puso en vigencia el 4 de noviembre.



La Fiscalía Departamental de La Paz, en cambio, habla de documentos falsificados y decidió llevarlo a audiencia de medidas cautelares por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, según informó el coordinador de la Fiscalía, Sergio Bustillos.



“Él dice que habría renunciado a su cargo anteriormente a que se conozca esta alerta migratoria y no tendría ninguna responsabilidad, pero el Ministerio Público ha registrado el lugar del hecho y se encontraron dos documentos, ambos con el cite (código) número 123: el primero es una nota normal de un funcionario para un trámite regular, la otra nota con cite 123 es la renuncia que presenta Marcel Rivas dirigido al exministro (Arturo) Murillo, es decir, no pueden existir dos notas con el mismo cite”, refirió el fiscal Bustillos.



La Fiscalía también observa que la alerta migratoria fue demorada de forma deliberada porque la llevaron “de ventanilla en ventanilla”, pues ingresó a las 14:14 del 5 de noviembre a Migración y la recibieron a las 15:45. En ese momento, según el Fiscal, los dos exministros aún estaban en territorio boliviano y, por tanto, hubo una manipulación desde estas oficinas. Por esta razón, agregó el Fiscal, también serán citadas a declarar todas las personas que se negaron a recibir la alerta.



Rivas fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde prestará sus declaraciones, y después será llevado ante un juez cautelar, adelantó el fiscal Bustillos.



En declaraciones a Erbol, Rivas, de quien se dice que era hombre de confianza de Arturo Murillo, denunció que la Fiscalía y el Movimiento Al Socialimso (MAS) quieren convertirlo en “un trofeo” ante el fracaso de la captura de los exministros.



“Parece que quieren algún trofeo definitivamente. Yo no tenía conocimiento de la alerta migratoria”, dijo en la Felcc. “El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. La investigación (debe realizarse) de acuerdo a lo que dictan las leyes y, sobre todo, (tiene que haber) el respeto a las leyes (…). Que no sea un brazo operativo de las venganzas de los intereses particulares de un partido político”, dijo en abierta alusión al MAS.



Murillo y López son buscados por un caso de compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y otro material bélico.

El Ministro dice que no toca el caso

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que no se pronunciará sobre los procesos en contra de los exministros Arturo Murillo y Fernando López, debido a que el Órgano Judicial es independiente del Ejecutivo.

En ese marco, Lima aseguró que los exministros, actualmente buscados por la Fiscalía, tendrán las garantías suficientes para asumir los procesos en su contra.

La misma respuesta dio sobre los procesos judiciales que se les siguen a otros altos funcionarios de la gestión de Jeanine Áñez. “El Ministerio de Justicia no se ocupará de comentar estos procesos”, dijo.