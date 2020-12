Reformas en justicia: Derechos Reales podría pasar del Órgano Judicial al Ejecutivo

El Ministerio de Justicia apura el proyecto de Reforma Total a la Ley de Derechos Reales, por el cual esta oficina, que provee el 67 por ciento de los ingresos al Órgano Judicial, pasará a depender del Ejecutivo.



El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el proyecto, inserto en el proceso de la transformación urgente de la justicia, se halla en etapa de socialización en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y se prevé un plazo de 180 días para su transformación.



El ministro de Justicia, Iván Lima, en varias ocasiones anunció una reforma judicial urgente y planteó cinco proyectos de ley: reforma constitucional a la justicia para garantizar la carrera judicial, eliminación del veto para hallar justicia en la ALP, reforma total a la Ley de Derechos Reales, ley para casos niños en hogares y ley de la carrera judicial.



En contacto con un medio televisivo, Silva explicó que hay predisposición de promover este cambio y que se sostiene conversaciones con asambleístas. Entre los aspectos centrales se prevé que Derechos Reales ya no dependa del Consejo de la Magistratura y pase a manos del Ministerio de Justicia, tal como sucedió con el Notariado.



“Vamos a empezar por Derechos Reales porque es una institución que viene desde 1887. Esa ley no ha sido actualizada, modernizada, no se ha adecuado y amerita, lógicamente, ya un cambio, una modernización, una transformación”, aseguró.



Explicó que el diseño institucional no ha permitido transformarse, modernizarse a una institución que se ha convertido en un foco de corrupción donde ya se ha constituido en una pesadilla, en un viacrucis para el ciudadano.



Consultado sobre los ingresos que obtiene el Órgano Judicial por diferentes trámites en Derechos Reales y que engrosan su presupuesto, Silva indicó que se verá una compensación económica.



En marzo de 2019, la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) informó que las recaudaciones en Derechos Reales representan el 67 por ciento de los ingresos del presupuesto del Órgano Judicial en Bolivia, frente a un 33 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN).

En la mira



En 2014, mediante la Ley del notariado plurinacional, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), se hace cargo de la administración de esta área que estaba en manos del Órgano Judicial. Además, establece un periodo para que entregue todos el material.



Desde 2018, el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció una transformación de Derechos Reales, pero que no próspero.



En esta nueva gestión del MAS, se trabaja en los cambios de estructura de esa oficina.

Conformación de un Sistema Único

El proceso de transformación de Derechos Reales contempla la conformación de un “sistema único” con instancias municipales y nacional que tienen relación con el registro de bienes.

“Vamos a trabajar en un sistema único, un sistema integrado, entre el INRA, el registro catastral municipal, entre Derechos Reales y todos los otros registros que existen para que este único sistema informático permita, al igual que cuando tú vas a una entidad bancaria, estar en el banco de datos informático y ahí obtener la documentación que tú requieres”, dijo el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva.

Este trabajo ya es coordinado con el Legislativo.