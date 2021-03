Comisión de la Verdad no logra establecer la ubicación de restos de Marcelo Quiroga

La Comisión de la Verdad, creada en 2016, no logró establecer con precisión el lugar donde podrían estar enterrados los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue asesinado durante el asalto militar a la sede de la Central Obrera Bolivia (COB) durante el golpe de Estado 17 de julio de 1980. Se maneja la teoría de que podrían estar en algún lugar en el Gran Cuartel de Miraflores o el Cementerio de La Paz.

“Hay mucho que seguir y avanzar todavía. Esas hipótesis que nos ha dado (la Comisión) sobre los restos de Marcelo Quiroga nos llenan de posibilidades de encontrar al fin el cuerpo de nuestro compañero, un gran pensador, un gran revolucionario que ha sido enterrado por las hordas fascistas”, dijo el presidente Luis Arce durante el acto de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad.

El documento entregado consta de 11 tomos sobre los hechos registrados en el país durante el periodo de dictaduras, entre 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en la oportunidad, manifestó que el proceso de búsqueda de la verdad no concluirá en tanto no se conozca el paradero de los restos del líder socialista.

“La creación de la Comisión no ha terminado de establecer todos los compromisos para los cuales fue creada. Hay un camino por construir, hay un proceso que está en curso y que tiene su inicio el día de hoy; no es un camino concluido en tanto los bolivianos no tengamos la certeza de donde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz”, indicó.

Nila Heredia, presidenta de la Comisión de la Verdad, señaló que casos emblemáticos como el de Quiroga Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal, quienes desaparecieron en 1980 tras el asalto a las instalaciones de la COB por parte de paramilitares armados, no están cerrados.

“No se puede descartar ninguna hipótesis sobre el destino final que los militares dieron al cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz; sin embargo, nosotros afirmamos: la posibilidad más sólida es que el cuerpo del líder socialista hubiera sido enterrado en el Cementerio General de La Paz en una tumba con un nombre falso”, manifestó.