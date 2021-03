Comcipo: El Gobierno miente en el tema litio para sostener su tramoya del golpe de Estado

Dirigentes y exdirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) señalaron que el gobierno de Luis Arce Catacora recurre a falacias y "discursos absurdos" para armar y sostener su "tramoya" sobre el supuesto "golpe de Estado" y que ahora utiliza el tema del litio como el principal motivo del presunto golpe de Estado "que nunca existió".

Los dirigentes le recordaron a Arce que la movilización por 37 días del pueblo potosino, en octubre de 2019, que terminó con la anulación de la sociedad entre el gobierno boliviano y la empresa alemana ACI Systems (ACISA), a la que se entregaba la explotación del salar de Uyuni por 70 años, fue en defensa de los intereses del departamento y del país, y que no respondió a los intereses de ningún "imperio".

Señalaron que al hablar del litio en este escenario el gobierno solo incluye versiones "estúpidas" debido a que no tiene ninguna prueba fehaciente de lo que afirma y solo trata de sobrellevar el problema en que se metió con las "persecuciones políticas" que realiza.

"Las versiones que da nuestro señor Presidente (Luis Arce) fuera de nuestro país (en México) realmente son falacias, yo lamento mucho que nuestra primera autoridad a nivel de Bolivia no se haya informado de lo que ha ocurrido" en octubre de 2019, señaló a ANF Juan Carlos Manuel, presidente de Comcipo.

Indicó que quizás Arce no se enteró de lo que pasó en Bolivia en ésa época debido a que no estaba en el gobierno, cuando el departamento de Potosí, en particular la capital, se movilizó por 37 días porque Evo Morales "hizo aprobar un Decreto Supremo con el que se entregaba el salar de Uyuni a precio de gallina muerta para la explotación del litio".

En ese sentido desmintió que haya existido intromisión de alguna empresa o de algún país cuando se buscaba abrogar ese derecho que Evo Morales estaba entregando a la empresa alemana ACI Systems (ACISA).

Enfatizó que, durante la gestión del gobierno Transitorio, había rumores sobre alguna negociación del litio, y "con una serie de notas hemos consultado a las autoridades de aquel entonces, y ellos desmintieron tal situación".

Manuel remarcó que el gobierno no sabe cómo salir de la "metida de pata que hace en este momento con las persecuciones políticas judiciales y por eso quiere convencer fuera del país que hubo golpe de Estado, ya que la OEA ha indicado que hubo fraude; quiere tapar este tema del fraude y está buscando que algunos países les pueda colaborar en ese criterio, pero nosotros sabemos que no ha sido así".

"Ha sido una lucha del pueblo de Potosí, del pueblo boliviano, todos nos hemos levantado en su generalidad justamente contra el fraude que cometió el señor Evo Morales", enfatizó.

El miércoles, el presidente Luis Arce afirmó en México, que unas semanas antes de los conflictos de octubre y noviembre de 2019, el gobierno de Morales estaba a punto de firmar un contrato con una empresa alemana para industrializar el litio, pero que algunos grupos sociales no estuvieron de acuerdo y se tuvo que interrumpir el proceso.

Añadió que en el transcurso del gobierno de transición algunos candidatos, como Samuel Doria Medina, hicieron declaraciones sobre que la empresa transnacional estadounidense Tesla podría llegar al país para industrializar el litio, y que posteriormente esta empresa mostró más interés al respecto. "Entonces a nosotros nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control de litio boliviano", dijo Arce.

Al respecto, el exdirigente Cívico Marco Pumari señaló que el gobierno está buscando excusas y motivos para su "tramoya de golpe de Estado", aferrándose a discursos "demasiado absurdos como hace el presidente Arce Catacora, en el hecho de que el motivo principal del supuesto golpe habría sido el tema del litio; eso es totalmente falso desde todo punto de vista", remarcó.

Indicó que después de la movilización y la abrogación del Decreto Supremo en 2019, "no existió ninguna empresa o alguna conversación directa con el departamento de Potosí" sobre el tema litio.

Dijo que para nadie es desconocido que Potosí se ha movilizado en varias oportunidades por el tema del salar de Uyuni y una de esas movilizaciones también ocurrió en los años 90 cuando el presidente Jaime Paz Zamora estaba entregando el salar de Uyuni a otra empresa trasnacional, y la misma situación ocurrió en 2019, "por la insistencia del gobierno de manejar unilateralmente este tema sin la participación de Potosí, y una de las observaciones más graves que se tenía en ese momento era que esa empresa mixta (boliviana-alemana) no iba a pagar ni un solo centavo al departamento de Potosí".

En ese sentido remarcó que el gobierno solo busca excusas para armar su intriga de golpe de Estado debido a que la realidad es que la industrialización del litio en el país "ha sido un total fracaso por parte del gobierno de Evo Morales y no se sabe a dónde han ido los más de mil millones de dólares en inversión, que se hizo en la planta (de producción de carbonato de litio) de Llipi".

"Totalmente falso, incoherente, absurdo y hasta estúpido que pretendan utilizar esta lucha del pueblo potosino para su tramoya de supuesto golpe", remarcó.

El expresidente de Comcipo, Johnny Llally, aclaró a ANF que desconoce de algún golpe de Estado que haya sucedido en los últimos años, como señala el gobierno, y lamentó que se esté utilizando el tema del litio para fines del gobierno.

Agregó que el gobierno tiene el derecho a "decir las cosas (que le parezca), pero mientras no tenga un sustento (en pruebas), lo que menciona no tiene validez".

El exdirigente de Comcipo, Celestino Condori, señaló que legal y públicamente se conoce sobre la anulación del Decreto Supremo que hacía un contrato con la empresa alemana, y que el actual Presidente tiene algunos avances con México sobre el tema del litio, y "lamentablemente parece que insisten en querer hacer negociaciones a espaldas de la gente que históricamente ha defendido el litio".

Agregó que el Comité Cívico Potosinista independientemente de quiénes estén en su dirigencia, siempre ha tenido en su línea de acción -como históricamente sucedió en 1992, cuando se anuló otro contrato con el gobierno de Jaime Paz- defender los recursos naturales de Potosí, y sobre todo si se trata de explotación.

"Nosotros siempre dijimos en su momento que el Comité Cívico no se oponía a que se haga un contrato, pero siempre que sea transparente y sobre todo beneficioso para la región", refirió.