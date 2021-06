Novillo sobre fiesta de militares: “Era privada y con pocas personas”

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se refirió a la polémica fiesta del comandante de las Fuerzas Armadas, César Vallejos, y aseguró que se trató de un evento “privado” y con “pocas personas”.

En días pasados, un video, que se hizo viral en redes sociales, muestra al comandante en Jefe de las FFAA y otros altos mandos en una fiesta sin cumplir las medidas de bioseguridad, en medio de la tercera ola de casos de Covid-19 que azota al país.

“Esta es una actividad privada, era su cumpleaños y no ha tenido mayor trascendencia. Eran pocas personas la que han asistido ahí, no eran tampoco muchos y, en este entendido, creo que no hay escandalizar un tema que, en mi criterio, creo que se está magnificando sólo con un propósito malintencionado”, justificó Novillo.

El Ministro aseguró que algunas personas están utilizando este tema para desprestigiar a las FFAA y pidió que ya no se realice este tipo de evento.

“No faltan algunas personas que intentan desprestigiar al mando a las Fuerzas Armadas y no ha tenido mayor repercusión tampoco este acto, y lo que he recomendado yo es que en el futuro este tipo de actividad, en la situación en que vivimos, se procure no realizar”, aseveró.