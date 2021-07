Lima: Argentina tramitó 3.600 municiones, pero llegaron 70 mil

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó ayer que Argentina inició el trámite para el ingreso de municiones a Bolivia cuando Evo Morales aún era presidente del país, el 7 de noviembre de 2019, pero que esta gestión fue para ingresar 3.600 unidades y no las 70 mil que, aseguró, entraron al país al día siguiente de la asunción de Jeanine Áñez.

“Efectivamente, la solicitud se hizo cuando estaba en el Gobierno el presidente Evo Morales. Los ministros Javier Zavaleta (de Defensa) y Carlos Romero (de Gobierno) tenían el control de la tramitación de este ingreso de armas. Y se hizo en

Argentina por una cantidad mucho menor a la que llegó al país, es decir, por 3.600 unidades, pero llegaron 70 mil”, aseguró.

El Ministro dijo que, tras la salida de Morales y su Gabinete de ministros, tuvieron que hacerse cargo de este trámite el entonces comandante de la Policía, Yuri Calderón, y los mandos militares.

Lima aclaró que el Gobierno de Morales no solicitó el ingreso de este material. “No, está distorsionando mis palabras. No hizo ninguna solicitud el Gobierno de Evo Morales. No dije eso. Cuando se hizo la solicitud en Argentina, estaba como presidente Morales. La solicitud la realiza la gendarmería a las autoridades aduaneras, militares y policiales de ese país. A partir del 7 de noviembre empiezan los trámites de autorización de remitir todos esos materiales a Bolivia, lo cual muestra que hubo una intervención planificada”.

Por este caso, fueron imputados en Argentina el expresidente Mauricio Macri y dos de sus exministros.

Para el titular de Justicia, el lote completo del material antidisturbios enviado desde Argentina comprendía 70 mil unidades, de las cuales 30 mil fueron distribuidas a la Policía Boliviana y 40 mil se entregaron a las FFAA.

Mencionó que el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó que se encontraron 29.600 unidades en depósitos de esa entidad del orden, pero no se cuenta con registros de su inventario ni documentos en la Cancillería que demuestren su importación legal. “Han sido pocas unidades las que se utilizaron”, dijo.

Jarjuri ampliará declaración

El jueves 22 de julio, el excomandante de la Armada Boliviana, Gonzalo Jarjuri, ampliará sus declaraciones ante la Fiscalía y su defensa espera “revelaciones” sobre lo ocurrido el pasado 2019 para desvirtuar el supuesto “golpe de Estado”.

Antes de ser enviado a la cárcel con detención preventiva por el caso de supuesto “golpe”, Jaurjuri se abstuvo de declarar y se acogió al derecho al silencio.

Su abogado, Jorge Santisteban, confirmó la comparecencia de su defendido el 22 de julio y manifestó que el almirante Jarjuri dirá su verdad en torno a los delitos sindicados sobre la investigación de la Fiscalía en torno al presunto “golpe” de 2019.

Santisteban manifestó que pedirán al Ministerio Público un peritaje a la carta por la cual se involucra a su defendido con el arribo de elementos antidisturbios provenientes de la Argentina.

El excomandante de la Armada Boliviana guarda reclusión preventiva en la cárcel por este caso, al igual que el excomandante de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB) Gonzalo Terceros y el jefe del Estado Mayor, Gustavo Arce San Martin. El excomandante de las FFAA Williams Kaliman Romero se encuentra prófugo de la Justicia.

RICHTER: MEDIOS MINIMIZAN CASO

El vocero presidencial, Jorge Richter, acusó ayer a los medios de comunicación de “minimizar” el caso de supuesto ingreso ilegal de armas no letales de Argentina.

“Desde el aspecto mediático se busca confundir para aminorar y retrasar las investigaciones”, dijo en su programa radial Taypi, que transmite todos los sábado.

Aseveró que “es absolutamente importante la investigación”, pero los medios “quieren poner el caso debajo de la alfombra” y porque están “tratando de disminuir la importancia de esto”. Richter aseveró que 30 gendarmes argentinos implicados en el caso declararán ante la fiscalía de su país y que ahí se aclararán muchas cosas.