Denuncian que Gobierno intenta montar “nuevo caso terrorismo”

A un año de los comicios del 18 de octubre de 2020, el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende “montar un nuevo caso terrorismo” para continuar con la persecución, amedrentamiento a la oposición y adversarios casuales y victimizarse, además de tender cortinas de humo para distraer sobre los conflictos que se vienen para el Gobierno, señalaron asambleístas nacionales y dirigentes sindicales.

“Está tratando (el Gobiernos) de crear un caso de supuesto terrorismo y golpe de Estado tratando de inculpar a todas las personas que son líderes actuales, para buscar la forma de sentar un caso tipo terrorismo y proseguir con las persecuciones”, denunció la senadora por la alianza Creemos Centa Rek.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa informó sobre un intento de atentado a la vida del presidente Luis Arce, cuando aún era candidato a la presidencia.

“Es un Gobierno confundido, no sabe lo que defiende, no sabe lo que predica y, por supuesto, no sabe como actuar, así que se puede esperar de todo”, señaló el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes.

En ese contexto, la senadora Rek dijo que el masismo está acostumbrado a llevar adelante acciones “mañosas”, propias del socialismo del siglo XXI, a través de operadores internacionales que intentan reproducir lo sucedido en Venezuela, es decir, tomar el poder total.

“Estamos hablando de una dictadura totalitaria que intenta instalar el expresidente Evo Morales con la sumisión de todos los órganos del Estado”, señaló.

La diputada Luisa Nayar (CC) recordó que el “caso del hotel Las Américas”, que se cerró después de 10 años, es un claro ejemplo de montaje de un caso de terrorismo.

Las Américas

El 16 de abril de 2009, la Policía ejecutó el asalto al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendía asesinar al entonces presidente Evo Morales y convulsionar al país.

Producto de esta operación, murieron acribillados tres extranjeros: Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, y Michael Martin Dwyer, irlandés. Además, fueron detenidos Mario Tadic, boliviano-croata, y Elod Tóásó, húngaro, entre otros.

El Gobierno de Morales lo calificó como un hecho terrorista e hizo procesar a más de 20 personas durante 11 años.

Sin embargo, en el Gobierno de Jeanine Áñez en 2020, el Ministerio de Gobierno y luego la Fiscalía retiraron la acusación y la Justicia absolvió a los involucrados. El hecho fue calificado como un “montaje”.

Dirigentes sindicales

Lucio Gonzales Alanes, exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), economista y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), señaló que no debe llamar la atención este tipo de estrategias que implementa el MAS cuando se siente acorralado.

“Están otra vez más utilizando la estrategia ya no de ofensiva desesperada, ahora de victimizarse para distraer. Es una cortina de humo por los problemas que se están dando, decir que están en la mira del imperialismo son inventos”, dijo.

A su vez, Roberto Cruz, exdirigente de la COR El Alto, indicó que “son cortinas de humo” para ocultar cosas que preocupan al pueblo.

“Lanzar cortinas de humo para ocultar una gran preocupación que hoy el pueblo está pidiendo a gritos: dejen de pelearse, dejen la persecución, dejen de enfrentarnos entre bolivianos”, dijo.

Revelan que el MAS tiene “grupos de inteligencia”

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció ayer que en 2020 hubo un intento de magnicidio en el país en contra del entonces candidato presidencial Luis Arce. Dijo que el presunto atentado fue articulado por el exministro de Defensa, Luis Fernando López, pero que esta acción se identificó gracias a “grupos de inteligencia del MAS”.

“En épocas de las campañas electorales, estamos hablando exactamente hace un año y dos días, un 16 de octubre de 2020, ingresaron estas personas a territorio nacional (grupo de sicarios), cuando nos encontrábamos en plena campaña electoral como MAS. El 2020, ya teníamos información extraída en base a distintas células de inteligencia partidaria, a distintos grupos de inteligencia del MAS que estas personas se encontraban en territorio nacional”, señaló el titular de Gobierno.

Agregó que los grupos de inteligencia del MAS “lograron identificar que se estaba gestando un plan desestabilizador con el objetivo de no permitir que nuestro hermano presidente, en ese entonces candidato Luis Arce, asuma el poder, en caso de ganar las elecciones”.

El diputado Beto Asto0rga de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó a los “grupos de inteligencia del MAS” y preguntó si es legal que existan.

“Preguntamos al Ministro de Gobierno como es eso de inteligencia partidaria, en qué norma se ampara, de dónde está saliendo ese autoritarismo, incluso interno”, dijo.

Gobierno dice que investigará

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, sostuvo que las investigaciones del Ministerio Público y otras instancias profundizarán las pesquisas sobre el intento de magnicidio en contra del presidente Luis Arce, en 2020, para identificar a todas las personas involucradas en ese hecho.

“Parte de la investigación va a poder determinar cuáles han sido las causas, el por qué estos señores han desistido en lograr su cometido; por otro lado, como corresponde, nosotros mediante la justicia y las instancias investigativas correspondientes vamos a profundizar todos estos elementos”, aseveró Ríos en contacto con Red Patria Nueva.