MAS descarta abrogar ley1386 y convoca a sectores a participar de reglamentación

La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, invitó a los diferentes sectores movilizados asistir al Ministerio de Economía para revisar los artículos y participar del proceso de reglamentación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo N° 1386, que ya está en vigencia y ratifica que no será abrogada.

"Ya es un caso cerrado, la ley está vigente, más bien convocamos a los diferentes sectores movilizados a profundizar y entender mejor Ley 1386 que aún está en etapa de reglamentación, y si quien aportar pueden hacerlo", dijo Velasco a los medios.

Ratificó que la ley ya está en vigencia y que no será abrigada.

"No se va a abrogar, mucho menos archivar porque tenemos que trabajar en el tema de trata y tráfico, terrorismo y contrabando entre otros delitos y no se puede dejar en la impunidad ningún tipo de ilícitos, entonces yo creo que no se puede tocar para nada".

Una vez más la senadora refutó que dicha norma no afecta a diferentes sectores y calificó de fracaso las movilizaciones por la abrogación de dicha norma.

El anexo de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo N° 1386, apunta, específicamente, al sector informal del país porque considera que por ese sector ingresan los recursos fraudulentos debido a la ausencia de medidas de control.

Diferentes sectores se declararon en emergencia, entre ellos la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, transportistas, cooperativistas mineros y otros que piden la abrogación de la Ley 1386, porque amenaza al trabajo de los informales, principalmente.