Ven que el Gobierno usa la mesa técnica para dilatar fecha de censo

El Gobierno utiliza la mesa técnica de Trinidad para dilatar la toma de decisión sobre la fecha del censo y causar cansancio entre la población cruceña, que ya va por el décimo séptimo día de paro indefinido. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que están cansados de las excusas que pone el Gobierno para demorar el proceso para poner fecha al censo y recordó que cada día pone una nueva traba que supuestamente impide acelerar el trabajo. Sin embargo, ratificó que no claudicarán y mantendrán sus medidas hasta lograr censo en 2023.



En ese contexto, el analista Franklin Pareja aseguró que el trabajo técnico que se realiza en Trinidad al final será definido en el ámbito político.



Para el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, las mesas técnicas instaladas para definir una fecha para el censo demorarán al menos cinco días hasta entregar sus primeros resultados, es decir, hasta el miércoles, porque hay puntos como la actualización cartográfica que requieren tiempo de debate debido a su importancia. Por tanto, el día de la elección para la fecha del censo es aún incierta.



Sin embargo, y contradiciendo al viceministro Ruiz, una representante del Comité cruceño que participa en la reunión de la mesa técnica en Trinidad dijo ayer que la comisión técnica por el censo ingresó en su fase fundamental, debatirá las conclusiones y este martes (hoy) podría conocerse la fecha definitiva para el empadronamiento nacional.



“Se ha trabajado de manera íntegra en lo que es el tema técnico, ha habido altas y bajas, pero se avanzó en el tema técnico, se ha concluido el trabajo de las comisiones y se prevé que para las 8:30 de este martes se inicien las plenarias y ‘posiblemente’ se conozca ya la fecha del censo”, indicó la integrante de la comisión.



Asimismo, ratificó que, si se demuestra “la viabilidad para realizar en 2023” mediante un cronograma y que se demuestre técnicamente, se lo realizará; pero, de no ser así, “va a ser para 2024”.



“La decisión final nuevamente va a volver al ámbito político y son los actores políticos los que tendrán que ponerse de acuerdo. (...) El Gobierno tiene que dejar de ser intransigente”, sostuvo el analista político Pareja.

Inflexible



Guachalla, en contacto con los medios para informar sobre los avances, aseguró que “hasta el momento” se ratifica lo presentado por el INE, al referir que se constituyeron tres mesas técnicas y que no terminan el análisis: actualización cartográfica, capacitación y el reclutamiento y la boleta censal y el escaneo de datos del empadronamiento.



“Diferentes entidades tenían propuestas referente a acortar ciertos plazos; sin embargo, han terminado consolidando su propuesta (del INE) (...) en reclutamiento y capacitación, análisis de la boleta censal y el proceso de escaneo, el cronograma del INE no ha sido modificado por el hecho de que tiene todo el sustento técnico para respaldar los plazos que están en esas actividades”, sostuvo en conferencia de prensa.

Rechazo



En tanto, la directora de Censos, Martha Oviedo, señaló que la propuesta del INE contempla plazos cortos que garantizan un censo de calidad.



Sobre las propuestas, señaló que no es posible que trabajen sobre el planteamiento de la institución estadística y que, en todo caso, deberían presentar un cronograma propio.



“Nosotros deberíamos trabajar en base a una propuesta. Si alguien te dice cómo hacer algo y te dice de manera correcta, perfecto, podemos tomar (en cuenta), pero no que trabajen sobre nuestra propuesta y digan cómo mejorarla, no hay forma”, dijo Oviedo.





Comité asegura que el INE fuerza los plazos

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz desvirtuó cada punto de la propuesta del INE, al sostener que los tiempos especificados por evento “están forzados”.



“Todas las actividades reprogramadas por el INE están forzadas a tener un mayor tiempo en su ejecución para cubrir el tiempo hasta la realización del censo entre mayo y junio de 2024”, indica un reporte de ANF.



El INE justificó la reprogramación de la fecha hasta 2024, debido a que 12 de 14 países reprogramaron sus censos por la Covid-19. Sin embargo, en el documento se menciona que la fecha de los censos fue aplazada entre 2022 y 2023 y sólo un país para 2024.

Coordinación



El INE propone ampliar las fechas para tener mejor coordinación con los Gobiernos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos y una mejor socialización del cronograma de actividades.



Se solicitó más tiempo para hacer la traducción de la boleta censal a idiomas.



El Gobierno puso como otro punto para la ampliación del censo el problema de límites, que “no es competencia del INE”.

Covid-19



En el documento, se lee que el INE señaló que podrían existir otras olas de Covid-19 y que eso podría generar lentitud y riesgo, además de otros aspectos.

Acusan a políticos de desinformar

El viceministro de Planificación, David Guachalla, sostiene que algunos políticos perjudican el trabajo de la comisión técnica al referir acortamiento de plazos que no son demostrados técnicamente. Sin embargo, la autoridad de manera discrecional desvirtúa la propuesta por censo en 2023.



“Son lamentables las aseveraciones y declaraciones de algunas autoridades políticas y se evidencia el total desconocimiento técnico sobre la temática censal”, cuestionó y llamó a la “reflexión a esas autoridades a que no sigan con esos procesos de desinformación al manifestar que no se estaría brindando la información suficiente”, dijo.