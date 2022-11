Refuerzan paro con huelga de hambre y cabildo definirá medidas

Este fin de semana, el presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, liderará un piquete de huelga de hambre en apoyo al paro indefinido y un cabildo definirá el domingo otras medidas de presión para exigir la realización del censo en 2023.



En tanto, otras medidas como las vigilias frente a instituciones del Estado, caravanas de transportistas, bloqueos en rotondas y otras acciones mantienen intacto el paro indefinido en Santa Cruz.



Cuéllar informó anoche que se adelantó la realización del cabildo para este domingo 13 de noviembre.



Poco antes, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, había convocado al cabildo en el Cristo Redentor el martes a las 18:00.

Paro

Mientras tanto, el paro indefinido continuará porque —dijo Calvo— se trata de un esfuerzo por Bolivia, al no descartar ninguna medida de presión.



La decisión del Comité Cruceño fue asumida luego de que la mesa técnica que debatió por cuatro días la fecha del censo en Trinidad determinó sugerir que la consulta se realice en marzo-abril de 2024.



Calvo explicó que determinaron realizar el cabildo el martes porque las instituciones tienen que organizar la logística de ese evento que se espera sea masivo.



Calvo aclaró que, mientras tanto, el paro indefinido continuará porque se trata de un esfuerzo por Bolivia, al no descartar ninguna medida de presión. La decisión fue asumida después de conocer el informe de la comisión técnica que participó en la mesa de trabajo instalada en Trinidad que determinó realizar el censo en 2024.



Por su parte, Cuéllar informó que este fin de semana en los claustros de esa institución un grupo ingresará en huelga de hambre por el censo.



“Con un grupo de la universidad nos vamos a declarar en huelga de hambre este fin de semana. (...) Sí voy a encabezar”, dijo la autoridad universitaria. Lamentó que en Trinidad demostraron técnicamente que se puede realizar el censo en 2023, pero que se encontraron con una pared y no se quiso escuchar.

Reclamo

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que el Gobierno tenía definido que no se realizará el próximo año, criticó que no se haya generado un ambiente de escucha en Trinidad.



Actualmente, el presidente Luis Arce tiene la última palabra para definir la fecha del censo, a través de la aprobación de un decreto supremo.

Medidas

Ayer, en el día 20 del paro en Santa Cruz, diferentes sectores se movilizaron para hacer prevalecer su pedido por el censo en 2023.



Uno de los sectores fueron los transportistas de alto tonelaje, que iniciaron una caravana en la avenida Santos Dumont. Los dirigentes adelantaron que las medidas se radicalizarán.



La movilización fue apoyada por vecinos que aplaudieron el paso del sector por la avenida.



Asimismo, una caravana de movilidades recorrió la Villa Primero de Mayo y alentó a los vecinos a continuar con la medida y exigir censo en 2023.



Por otro lado, se cumple el segundo día de la vigilia de vecinos en puertas de Impuestos Nacionales. La Policía resguarda el lugar.



Mientras, algunos puntos de bloqueo persisten en el departamento, entre ellos en Campo Verde, en la carretera a Camiri y otros en el cuarto anillo.



Tres piquetes de huelga de hambre piden censo 2023.

Firma del decreto aún está en espera

El Gobierno informó que en las próximas horas el presidente del Estado, Luis Arce, firmará el decreto que pondrá fecha definitiva al censo.



“Hay que darle certeza y certidumbre al pueblo, así como un trabajo responsable sin menospreciar el trabajo que han realizado muchos técnicos, a la cabeza de ese acompañamiento de organismos internacionales”, declaró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.



El presidente del comité interinstitucional cruceño, Vicente Cuéllar, prevé que hoy se firmará el decreto. En días pasados se anunció que Arce viajaría a Egipto, a la COP27; sin embargo, aún no se fijó la fecha.

Reyes Villa y Arias piden frenar confrontación

Por separado, ayer, los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa , y de La Paz, Iván Arias, pidieron dejar la confrontación por el pedido de censo en 2023 y apostar por el diálogo.



Reyes Villa sostuvo ayer que lo más importante del Censo de Población y Vivienda no es la fecha de su realización, sino cuándo se conocerán los resultados, y aseguró que su ciudad no entrará a la confrontación.



“Mantengo mi posición: lo importante respecto al censo son los resultados oportunos, que sirvan para las elecciones; de la misma manera, no voy a poner a mi pueblo como muro de contención, eso ocurrió una sola vez y no se volverá a repetir. Cochabamba no entrará a la confrontación”, afirmó Reyes Villa en sus redes sociales.



Abogó para que la paz retorne a Santa Cruz, donde se cumple un paro cívico desde hace 20 días en demanda de que el empadronamiento nacional se realice el año 2023.

Iván Arias



En tanto, Arias realizó al mediodía de este jueves un llamado a cruceños y Gobierno para frenar los niveles de violencia y confrontación, pidió el retorno a la mesa de negociación para pacificar el país, definir la fecha del censo de manera consensuada, además anunció que la Asamblea de la Paceñidad fue postergada para la próxima semana.



“Estamos preocupados como paceños por la escalada de violencia que estamos viendo en Santa Cruz con hechos que rayan ya en ser como terroríficos: un señor degollado por una imprudencia que se puso de un alambre, un joven agredido al que se le saca el corazón. ¿Qué mensajes son éstos? ¿A dónde queremos llegar? Pedimos que bajen el ritmo de confrontación a Fernando Camacho y al Gobierno”, dijo Arias.