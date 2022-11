Investigan si corresponde un juicio contra Evo por el censo de 2012

Asambleístas nacionales de Comunidad Ciudadana (CC) y del Movimiento Al Socialismo (MAS) demandan que se investigue y se inicien procesos contra el expresidente Evo Morales y exministros por presuntas irregularidades en que se habría incurrido en la realización del censo de población y vivienda de 2012.



El diputado por CC José Manuel Ormachea manifestó que la concejala cruceña por ese partido Lola Terrazas sacó a luz las irregularidades que se habría cometido en el proceso censal de 2012, en lo relacionado a la Actualización Cartográfica Estadística (ACE).



“En esta etapa identificamos que en el censo de 2012 no se hizo actualización cartográfica y los organismos internacionales que acompañan nuestro proceso censal y de otros países recomendaron a Bolivia la realización del censo para octubre 2024, cumpliendo todas las actividades con rigurosidad técnica en base a estándares internacionales”, aseveró el Primer Mandatario durante su mensaje para anunciar censo en marzo de 2024.



“Es una atribución de los asambleístas investigar cualquier época de gobierno, pasible inclusive a sanciones que pueden llegar a juicio de responsabilidades en contra de las cabezas del periodo de gobierno de Morales”, indicó.



Refirió que, de comprobarse los extremos de que el censo en 2012 careció de una actualización cartográfica, significa un gran daño cometido contra el país.



Informes



A su vez, el diputado Rolando Cuéllar, cuestionado en el MAS, informó que se realizaron las peticiones de informe al Ministerio de Planificación y al Instituto Nacional de Estadística (INE) para determinar qué autoridades estuvieron encargadas del proceso censal en 2012, el gasto presupuestario y, de acuerdo con los resultados, asumir acciones respectivas.



“Se ha hecho una petición de informe a través del Presidente y remitan el año 2010 hasta 2012 el nombre del Ministro de Planificación de esa gestión y el nombre del director del INE y pedir el presupuesto de cuánto costó ese censo del año 2010 al 2012 y si ese censo de 2012 utilizó cartografías actualizadas o no”, sostuvo.



Agregó que, una vez que se tenga la información, se entregará toda la documentación al equipo jurídico para que defina las acciones a seguir.



“Vamos a saber los datos con exactitud. (...) Remitimos al equipo jurídico si procede un juicio de responsabilidades mediante el informe que hemos solicitado”, dijo.



“Vamos a fiscalizar. Cuando hay daño económico al Estado, no nos va a temblar la mano para meter a la cárcel al señor Carlos Romero, por complicidad”, añadió.



En tanto, el diputado Juanito Angulo (MAS), en ese contexto, dijo que, si existe algo contra el censo de 2012, se tiene que “demostrar con pruebas como corresponde”, es decir, si el censo se hizo o no con la cartografía requerida.

Exministro Siles dice que no se hizo ACE

El exministro de Autonomías Hugo Siles manifestó que lo que señaló el presidente del Estado, Luis Arce, “es correcto” y que no se hizo una actualización cartográfica en 2012, pero aclaró que, para el Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una nueva cartografía.



“El presidente Luis Arce dijo que en 2012 no se hizo una nueva cartografía; lo que se hizo en 2012 es una actualización cartográfica del censo del año 2001, eso fue, pero no se hizo una nueva cartografía. La diferencia es que hoy sí se está haciendo una nueva cartografía”, dijo.



Según informes, Bolivia habría gastado 14,8 millones de dólares en actualización cartográfica multipropósito.