Exdirigente campesino denuncia que el evismo instruyó disturbios en el cabildo del 17

El exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rufo Calle, advirtió que Evo Morales instruyó provocar "un disturbio en el cabildo", que se llevará a cabo el 17 de octubre en la ciudad de El Alto, por lo que pidió que se garantice la seguridad de las personas que asistan.

"A nosotros nos preocupa que detrás esté el señor Evo Morales instruyendo a su gente para provocar un disturbio, para además dividir el cabildo nacional a realizarse el 17 de octubre, es netamente orgánico, de las organizaciones sociales", dijo este viernes, en conferencia de prensa, acompañado de exdirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Central Obrera Boliviana (COB), entre otros sectores.

El exrepresentante de los trabajadores campesinos dijo que los exdirigentes de diferentes organizaciones sociales se sumarán al gran cabildo y piden a la Policía Bolivia y al Ministerio Público garantizar la seguridad de quienes asistan.

"Condenamos toda actitud de confrontación, nosotros somos de paz, nuestros hermanos campesinos como también del área urbana; por lo tanto, no vamos a permitir aquello, por eso es que los del Pacto de Unidad (PU) tienen que garantizar (la seguridad), para eso está la Policía, porque es de los ciudadanos, el Ministerio Público tiene que defender a la sociedad", exhortó.

Recordó que el cabildo es una medida democrática y está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que a la misma asistirán tanto las organizaciones sociales como sus exdirigentes y líderes históricos, que entre septiembre y octubre de 2003 defendieron los recursos naturales del país.

"Exhorto a los hermanos jóvenes líderes que no se hagan manosear, están muy mal estos jóvenes, no pueden pronunciarse de esa manera ¿a qué camino les está llevando? No podemos entre hermanos confrontarnos", manifestó.

El Pacto de Unidad convocó al gran cabildo para el martes de la próxima semana. Los organizadores esperan reunir a más de un millón de personas y trazar la Agenda post Bicentenario.

El jueves, el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Edgar Cortez, informó que se analiza si se elaborará un plan de contingencia para resguardar el cabildo, según una publicación del rotativo La Razón.