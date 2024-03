Comisión Mixta de Constitución inhabilita a las dos únicas postulantes mujeres al TCP por Cochabamba

Por no acreditar una experiencia de al menos ocho años de trabajo en el área de derecho constitucional, las dos únicas postulantes mujeres al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Cochabamba fueron inhabilitadas por la Comisión Mixta de Constitución, informó el diputado Juan José Jauregui.

Se trata de la actual fiscal de Cochabamba, Nuria Gisela Gonzales Romero, y de la exmagistrada del Tribunal Agroambiental (TA), Ángela Sánchez Panozo.

"Las dos postulantes damas que se han presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional por el departamento de Cochabamba han sido inhabilitadas por el pleno de la Comisión Mixta de Constitución, porque no estuviesen cumpliendo los ocho años que establece la convocatoria en el conocimiento del derecho constitucional, derecho administrativo o derechos humanos, elemento que es parte de la convocatoria y de la Ley 1549", explicó.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Walter Arizaga lamentó que la mayoría de los legisladores inhabilite a la fiscal cochabambina porque, en su criterio, contaba con los años necesarios de experiencia.

No obstante, recordó que la postulante aún tiene la posibilidad de impugnar su inhabilitación, entre el 18 y 22 de marzo.

"Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de cinco (5) días de la publicación prevista en la presente ley, adjuntando prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación", refiere el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

Sobre la postulante Sánchez Panozo, el diputado Arizaga explicó que no cumple los requisitos para llegar al TCP, como no lo hizo en 2016, y pese a ello fue elegida para integrar el Tribunal Agroambiental.

"Hay que decirlo de manera abierta, no sabemos cómo ha ingresado al Tribunal Agrario el año 2017 con cuatro años de experiencia, cuando la Constitución establece que debía haber tenido mínimamente ocho años como abogada, ella obtiene su título como abogado el 2013, ¡pueden imaginarse! no tenía los requisitos en esa oportunidad y tampoco lo tiene en esta para el Tribunal Constitucional. Puede tener conocimiento en temas agrarios, pero no en materia constitucional", argumentó.

De acuerdo con Arizaga, de los archivos revisados hasta este miércoles, un 80% fue habilitado, el resto inhabilitado por incumplir uno o varios de los 15 requisitos (nueve comunes y cinco específicos).

En tanto, en la Comisión Mixta de Justicia Plural, que revisa 275 archivos de 184 aspirantes al Consejo de la Magistratura y 91 al Tribunal Agroambiental, 29 postulantes fueron inhabilitados y 17 habilitados hasta el momento.

Entre los inhabilitados están el exmagistrado del TCP Zenón Bacarreza, quien postulaba al Consejo de la Magistratura. En 2017, Bacarreza, junto con sus colegas, declaró como un derecho humano la reelección indefinida, beneficiando al expresidente Evo Morales.

También fue marginado del proceso el actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Juan Carlos Berrios Albizu, por no cumplir con los requisitos.

La labor de verificación del cumplimiento de los requisitos comunes y específicos concluirá el viernes. El fin de semana se deben publicar las listas de habilitados e inhabilitados para desde el lunes recibir las impugnaciones.