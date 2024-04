Villegas afirma que se defenderá en la justicia y se declara perseguido político

Edgar Villegas, el ingeniero que denunció irregularidades en las elecciones de 2019, afirmó este lunes que se defenderá ante la justicia por el proceso que le inició un diputado del MAS por el supuesto delito de "instigación pública a delinquir" y se declaró como "perseguido político".

"¿Cuál fue mi delito el 2019? Simplemente decir la verdad. Salir a los medios mostrando un estudio técnico con las irregularidades de las funestas elecciones. Lo hice motivado por el amor a la patria, hice uso pleno de mi derecho a la libertad de expresión, al hacer estas declaraciones. Este derecho quiere ser criminalizado. Esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Buscan criminalizar la libertad de expresión en Bolivia", dijo Villegas ante los medios en La Paz.

La Fiscalía imputó formalmente la semana pasada al ingeniero Édgar Villegas por el presunto delito de instigación pública a delinquir. Este profesional comparó datos del sistema de conteo rápido (TREP) y el cómputo oficial de las elecciones fallidas de 2019 denunciando alternaciones y una supuesta manipulación de cifras.

"No podemos permitirlo, esto no es contra Edgar Villegas, sino contra toda la ciudadanía. No quieren que se denuncie corrupción fraudes, cualquier cosa", dijo.

Aseveró que "me voy a defender con todas las herramientas que tenga, en este injusto proceso. Quiero declararme ante la comunidad internacional como perseguido político en mi país, es una persecución política".

El proceso se inició tras la acusación del diputado del MAS, del ala evista, Renán Cabezas, quien considera que Villegas tuvo responsabilidad para que se hubiera desencadenado una serie de hechos de violencia en medio de denuncias de fraude electoral.