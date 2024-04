Las Seis Federaciones del Trópico dicen que no permitirán la aprehensión Evo Morales

Ante la reactivación de la investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridos en un operativo que se desarrolló en el Hotel Las Américas y la posible citación del expresidente Evo Morales, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon en alerta máxima y advirtieron que no permitirán la aprehensión de exmandatario.

En conferencia prensa, los dirigentes cocaleros amenazaron al Gobierno nacional con movilizaciones si en caso la justicia pretende encarcelar a su líder máximo.

“Ante el fracaso del caso Zapata, ahora atacan con otro proceso al hermano Evo, él no está solo, aquí estamos sus dirigentes y sus bases, le decimos al Gobierno que no desafíe a las seis federaciones, porque no vamos a permitir que toquen a nuestro líder (…) El único delito que cometió el hermano Evo es defender la unidad del territorio de los separatistas”, sostuvo Dieter Mendoza, secretario de relaciones de la Federación Mamoré Bulo Bulo.

Por otra parte, Mendoza advirtió que abren una investigación con el único objetivo de encarcelar a Morales y sacarlo de la carrera política.

“Como seis federaciones nos hallamos en alerta máxima por todas las injusticias que se están cometiendo en contra del hermano Evo, en contra del Trópico de Cochabamba y el pueblo boliviano que ha luchado por la democracia”, concluyó.