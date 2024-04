Rodríguez dice que la violencia "no tiene género" y anuncia que se trabajará en modificaciones a la Ley 348

Tras la polémica por sus declaraciones, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó este jueves que la Ley 348 de Lucha contra la Violencia "es un avance", pero no logró los objetivos de reducir la violencia y que se va a trabajar para mejorar y hacer cambios en esa normativa.

"Nuestra legislación debe ser evaluada, la violencia de género debemos despolitizar, desideologizar. Mi posición no es desconocer la lucha de mujeres por sus derechos", dijo y anunció se trabajará para "hacer cambios y mejorar esta normativa"

Ayer, Rodríguez afirmó que la Ley 348 es "antihombres", aunque luego pidió disculpas y apuntó a los malos operadores de justicia por los malos resultados en la lucha contra la violencia.

"La violencia no tiene género. El que mata no es un hombre, es un asesino. El que viola no es un hombre, es un violador", dijo el presidente del Senado.

"Existen hombres inocentes en la cárcel y también hay violadores, feminicidas en las calles", afirmó.

Aseveró que desde la promulgación de la Ley 348 en 2013 los casos de feminicidio no han disminuido.

"La 348 es un gran avance, pero hay que mejorar para alcanzar, porque no está cumpliendo sus objetivos a 11 años de la ley que tenemos vigente", indicó.

"Se ha aplicado la presunción de culpabilidad, la ley está mal aplicada", aseveró.

Según Rodríguez, la violencia es estructural, transversal y con una ley no se va a reducir la violencia.

"Hombres y mujeres son iguales, no son enemigos", dijo.

"Esta ley está destruyendo familias, es un gran avance, pero los operadores de justicia convierten una especie de instrumento de chantaje", argumentó.