Ministra Prada afirma que el presidente será candidato en las elecciones de agosto

Luego de una multitudinaria caravana en Santa Cruz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el presidente Luis Arce será candidato en las elecciones generales del 17 de agosto.



Rodeado por los militantes del MAS-IPSP, Prada aseguró que "el presidente Luis Arce es nuestro candidato 2025-2030".



"Desde aquí le decimos hasta donde esté nuestro presidente que Lucho no está solo, Lucho no está solo", afirmó.



La caravana reunió a cientos de vehículos y militantes del MAS-IPSP. Sus promotores señalaron que es el inicio de la campaña por la reelección de Arce como presidente.



El MAS-IPSP se dio hasta el 11 de abril para elegir a su binomio presidencial.



Durante el acto, Prada confirmó que este lunes será inaugurado el Complejo Siderúrgico del Mutún, una "obra estrella del Bicentenario (de Bolivia) y que fue anhelada por el pueblo cruceño y boliviano" por décadas.



El Complejo Siderúrgico del Mutún producirá 200.000 toneladas (t) anuales de barras corrugadas para la construcción y alambrón, lo que significa la sustitución de las importaciones de acero en casi un 50% en Bolivia, es decir, cerca de $us 200 millones por año.



El alambrón es requerido para producir subproductos como tuercas, tornillos, clavos, volandas, pernos y otros que tienen gran demanda.