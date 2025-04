Chambilla afirma que mañana promulgará la ley que congela el incremento de los pasajes

La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, anunció que mañana, jueves, promulgará la ley que congela el incremento de los pasajes del transporte público en el municipio.

"La ley se cumple, está agendada para mañana. Se tiene que promulgar porque ya está aprobada, ninguna ley aprobada se puede archivar o dejar sin efecto", aseveró en rueda de prensa.

Chambilla, en ese sentido, afirmó que la norma será promulgada a pesar del rechazo de los concejales de la bancada oficialista y apuntó en especial a la concejal Lucia Mamani, quien, dijo, en su condición de secretaria, se niega a firmar la Ley promulgada.

Según la Presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Mamani buscó impedir que haya el quorum correspondiente para la sesión del jueves, pero el camino logró allanarse con ayuda de la vicepresidenta de la instancia, Roxana Pérez del Castillo.

"Lucía Mamani me ha dejado sin quorum, he tenido que convocar a la Vicepresidenta del Concejo para poder sesionar y hacer la directiva para que mañana haya sesión en el pleno", relató.

En ese sentido, la Presidenta del Concejo Municipal recalcó que la Ley tiene que ser promulgada al haber sido ya aprobada y devuelta por la Alcaldía.

"No es mi gusto, sino que esa es la normativa, no lo digo yo, lo dice el reglamento, si el Alcalde no promulga lo tiene que hacer la Presidenta del Concejo. La norma ya está en el Concejo y no puedo archivarlo", acotó.

La Ley Municipal Autonómica 552 revoca las resoluciones ejecutivas N° 119/2025 y N° 120/2025, restableciendo las tarifas fijadas en 2016 hasta que se realice un nuevo estudio con participación de todos los sectores.

Los choferes rechazan la ley que anula el incremento de pasajes impuesto por la Alcaldía paceña y la semana pasada ya acataron un paro por 48 horas y que se suspendió tras un diálogo encabezado por la Comuna, que incluyó a concejales y a la Defensoría del Pueblo.

Como parte de ese proceso de negociación, los choferes pidieron al Concejo archivar dicha ley o que se apruebe una nueva norma para su abrogación.