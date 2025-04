Gobierno llama al diálogo a Fencomin y el sector responde que está dispuesto

Mediante el ministro de Minería, Alejandro Santos, el Gobierno convocó al diálogo a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que llegó a la ciudad de La Paz, la mañana de este miércoles.

El encuentro está fijado para las 12 de este miércoles, mientras, los mineros tomaron las instalaciones del Ministerio de Defensa, el Palacio de Comunicaciones y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

"Hoy les hemos convocado para el mediodía, a las 12.00, estaremos esperando todos los ministros en las instalaciones de YPFB, sector del prado, lado Ministerio de Justicia", indicó el ministro.

De acuerdo a la autoridad, el tema de fondo de las movilizaciones es el costo del material explosivo. Con relación al combustible, Santos mencionó que el Gobierno cumplió con la distribución a los sectores productivos y mineros.

Los dirigentes mineros indicaron que aún no recibieron la invitación formal, pero que están dispuestos a asistir al diálogo. No obstante, aseguraron que no levantarán sus movilizaciones.