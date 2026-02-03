Starlink cuenta con licencia transitoria y Entel busca ser su "revendedor" de servicio

Los bolivianos ya tienen disponible el servicio de internet de Starlink. Desde el Gobierno, informan que la empresa será un servicio complementario de Entel, que busca ser su revendedor. Además, cuenta con una licencia transitoria.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostuvo que Starlink es un servicio de Internet satelital desarrollado por SpiceX, una compañía aeroespacial que ofrece internet de alta velocidad. La autoridad dijo que Starlink en Bolivia es un paso más para darle un nuevo sentido al país.

"Queremos conectividad total y de calidad y por eso estamos trabajando en dos líneas. La primera es mejorar el nivel de velocidad, y lo segundo es que nos estamos abriendo a la tecnología que permitirá acceso total y plena", indicó.

De acuerdo a la autoridad, Starlink es un servicio complementario al servicio que brinda Entel u otras empresas de tecnología. Incluso, la empresa estatal avanza en una negociación con Starlink para ser un revendedor de ese servicio.

"La idea es que trabajen con Entel y este sea un revendedor de Starlink. Starlink es un servicio complementario y puede trabajar con Entel u otra empresa. En este caso, sí hay unas negociaciones adelantadas con Entel para que Entel sea la empresa que revenda el servicio. Seguramente, Starlink tiene su estrategia de negocio que puede trabajar con Entel u otro privado", sostuvo.

Esta implementación permitirá que haya internet en cualquier punto del país. Las tarifas serán anunciadas por Starlink, pero la ATT velará para que sean justas, aunque, se prevé que sean más altas al tratarse de un servicio satelital.

El director de la ATT, Carlos Ágreda, indicó que Starlink ya inició operaciones en Bolivia, pero cuenta con una licencia que le permite operar transitoriamente durante seis meses.

En este tiempo, se trabajarán los reglamentos respectivos para que más empresas tengan la oportunidad de pedir una licencia experimentada, por ejemplo, según Ágreda, Amazon ya mostró su interés.

El ministro hizo hincapié en que la llegada de Starlink no será un mecanismo para privatizar, sino que se busca incorporar tecnología de punta bajo reglas bolivianas y en complementación del trabajo que hace Entel.

Asimismo, dijo que se hacen auditorías de cara a una reestructuración en Entel sobre recursos humanos. "Entel se tiene que volver más competitiva y el ciudadano tendrá que elegir entre o Entel o Starlink u otra empresa según su conveniencia".