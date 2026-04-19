Luis Ayllón: "No los voy a defraudar", tras imponerse en Chuquisaca con el 53%

El candidato de la alianza Gente Nueva, Luis Ayllón, se perfila como el nuevo gobernador de Chuquisaca, tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 53,23% de los votos, según datos preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE) con más del 97,05% de actas computadas.

De acuerdo con el reporte, Ayllón supera a su contendor Franz García, de la alianza Patria Unida, que alcanza el 46,77% del respaldo electoral.

Tras conocerse los resultados, el virtual gobernador electo agradeció el apoyo ciudadano y comprometió una gestión orientada a cumplir sus propuestas.

"Gracias, estoy eternamente agradecido. No los voy a defraudar en el trabajo que vamos a hacer y todo lo que nos comprometimos vamos a cumplir", manifestó a BTV.

Ayllón calificó el resultado como una "victoria rotunda" y aseguró que desde Chuquisaca se impulsará una nueva forma de hacer política.

Adelantó que desde este lunes se iniciará el proceso de transición de mando, previsto para el 4 de mayo, además de los preparativos para el aniversario departamental del 25 de mayo.

En relación con el Gobierno nacional, señaló que se impulsará el debate sobre la distribución de recursos. "Lo primero que le vamos a exigir al presidente es empezar a debatir el 50-50, porque nos urge tratar estos temas", sostuvo.