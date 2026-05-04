Indígenas expulsan de su marcha a María Galindo: "Discriminadora, pida disculpas de rodillas"

María Galindo, activista de Mujeres Creando, fue expulsada de la marcha indígena de Pando y Beni que ingresó este lunes a la ciudad de La Paz en rechazo a la Ley 1720.

Los manifestantes cuestionaron a Galindo cuando intentaba sumarse a la marcha. Este sector expresó su molestia contra la activista por haber cortado el tipoy (indumentaria tradicional usada por mujeres indígenas del oriente del país) en una entrevista pública.

"Quiero una disculpa pública y que se arrodille, es nuestro orgullo", dijo una mujer marchista, quien llevaba puesto el tipoy.

Otros dirigentes de la marcha gritaron: "Discriminadora, retírese. Váyase, más bien estudie la historia primero. Retírese de acá, no sea sinvergüenza, discriminadora".

La activista respondió a los cuestionamientos manifestando que quería unirse a la marcha y que lo hacía en "solidaridad". "Hay una cabeza que nos pidió que nos retiremos y lo haré y creo que el cuestionamiento de símbolos coloniales es legítimo y valido y eso hice y lo voy a seguir defendiendo", resaltó Galindo.

Los movilizados armaron un cordón para evitar que Galindo ingrese a la marcha. Este lunes, los indígenas llegaron al centro paceño con su demanda de abrogación de la Ley 1720, tras una movilización que comenzó hace 27 días.