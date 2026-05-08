Gobierno acusa a Evo Morales de coordinar movilizaciones

El Gobierno presentó este viernes audios atribuidos al expresidente Evo Morales y lo acusó de coordinar movilizaciones con fines de desestabilización y conspiración contra la administración del presidente Rodrigo Paz.

En los audios difundidos por el Ministerio de Gobierno, se escucha una voz, presuntamente de Morales, decir que “el día lunes, miércoles, hay cerco a La Paz, vamos a meter” y sugerir ubicar manifestantes “en cada esquina de la plaza para combatir todo el día”, además de afirmar que así “se va(n) a hacer pipí los policías”.

La revelación se hace en medio de movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y bloqueos impulsados por sectores campesinos en distintos puntos del departamento de La Paz.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, explicó que los audios evidencian una estructura de coordinación política dirigida por Morales.

Según la autoridad, la intención de Morales es recuperar el Gobierno, mediante una conspiración que se realiza con sus “empleados”.

Señaló que el modelo de Morales se basa en el control, con base en prebendas, de movimientos sociales y sindicales, además de una protección al narcotráfico. “Así que hoy estamos peleando contra una aristocracia sindical que tiene muchos privilegios. Hay dirigentes que ganan más de 50.000 bolivianos”, acotó la autoridad gubernamental.

Y afirmó que el Gobierno actuará contra esta “conspiración” identificando delitos y las fuentes de financiamiento de dineros ilícitos. “Ya tenemos ubicados dos fuentes de financiamiento no es barato financiar semejantes movimientos”, señaló.

Diferenciar demandas

Asimismo, Paredes sostuvo que el Gobierno diferenciará entre demandas sociales legítimas y acciones con fines políticos.

Señaló que existen reclamos históricos relacionados con carreteras, inseguridad jurídica y proyectos regionales, pero afirmó que algunos dirigentes habrían cambiado esas reivindicaciones por consignas orientadas a “sacar del gobierno” al presidente.

También informó que se realizarán pericias forenses para certificar la autenticidad de los audios y que posteriormente serán incorporados a una denuncia formal ante la justicia ordinaria.

Respecto a la situación de Morales, Paredes recordó que tiene en proceso un caso de pedofilia en Bolivia y están analizando “qué operativo se puede hacer para obligarlo a que se presente ante el juez competente”. Pero además se coordinará con las autoridades de Argentina, donde Evo también es investigado por delitos similares.

Rechazo y observaciones

Horas después de la presentación del Viceministro, el equipo jurídico que defiende a Evo Morales rechazó que los audios sean grabaciones genuinas de y aseguró que el material fue producido con Inteligencia Artificial.

“Desde nuestro criterio ese audio es elaborado mediante una aplicación pésima y pobre de inteligencia artificial. (…) es totalmente borroso, dijo Mario Galván, miembro del equipo jurídico.

Además, cuestionó que el material “es totalmente borroso y son de dos a tres tipos de diferentes audios”.

El abogado también observó contradicciones entre el contenido de las grabaciones y la situación de las movilizaciones, señalando que ya existen movilizaciones y bloqueos en rutas hacia el norte paceño, Beni y Oruro.

Galván también cuestionó que el Viceministro no haya precisado detalles sobre el origen de las grabaciones.

Por su parte, el equipo de verificación de ChequeaBolivia “constató que el primer audio presentado en (la) conferencia de prensa (del viceministro Paredes) fue difundido en junio de 2025, contenido que (se) verificó como auténtico en esa fecha”.

“Uno de los audios presentados en la conferencia de prensa es de 2025, cuando el dirigente Rudy Capquique denunció un cerco a ciudades en una conversación telefónica con el expresidente Evo Morales”, se lee en el reporte de ChequeaBolivia.