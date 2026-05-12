Reportan millonarias pérdidas por cierre de vías y La Paz sufre escasez

Los bloqueos de carreteras en el país están ocasionando pérdidas económicas estimadas entre 50 y 60 millones de dólares por día para la economía boliviana. Los sectores más afectados son la industria, el comercio, el transporte, las exportaciones y miles de trabajadores y familias que dependen de estas actividades.

El reporte corresponde a la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) y la Cámara de Industria y Comercio de Pando (CIC Pando), instituciones que expresaron ayer su profunda preocupación por los efectos económicos y sociales que ocasionan los bloqueos en diferentes regiones del país.

Los responsables de la CNI advirtieron que esta situación genera un severo daño al aparato productivo nacional y a la estabilidad económica de Bolivia.

Transporte

Otro de los sectores afectados por los bloqueos es el transporte pesado, que ayer declaró el estado de emergencia y exigió una tregua en las medidas de presión y advirtió de pérdidas económicas millonarias que afectan al sector, el comercio y el turismo.

El dirigente del sector Domingo Ramos afirmó que las principales víctimas de los bloqueos son los camioneros, quienes llevan más de una semana varados en las rutas.

Ayuda

Ante la escasez de algunos alimentos en La Paz por el bloqueo de vías, el viceministro de Comercio y Logística Interna Gustavo Serrano informó que se prevé el arribo de 90 toneladas de carne de res y de pollo a La Paz en las próximas 48 horas.

“Noventa mil kilogramos de carne de res y de pollo es lo que está llegando entre las próximas horas, entre hoy y mañana y lo que llegó la tarde del domingo”, dijo Serrano en conferencia de prensa.

El gobierno dispuso un puente aéreo para trasladar la carne desde Santa Cruz de la Sierra. El domingo fueron enviadas 10 toneladas de carne de pollo.

La iglesia Católica también se manifestó por los bloques, a través de una carta pública pidió al Gobierno y a los sectores movilizados una “pausa humanitaria” en en el conflicto que afecta al país, particularmente a La Paz, para permitir el paso de alimentos, medicamentos, ambulancias y combustible.



