Instituciones de Cochabamba exigen declarar estado de excepción

Quince instituciones públicas y corporativas del departamento de Cochabamba decidieron de manera conjunta “Exigir al Presidente de Bolivia que, en uso de sus atribuciones constitucionales, declare, a la brevedad posible, el estado de excepción…”.

En un documento titulado “Exigimos la declaratoria de estado de excepción”, enviado a esta redacción, las quince instituciones motivan su pedido en la necesidad “de garantizar la democracia, la seguridad, estabilidad, soberanía, integridad y el Estado de derecho, la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado”.

Asimismo, exigen “al Gobernador de Cochabamba que, en cumplimiento a su responsabilidad como primera Autoridad del Departamento, asuma las acciones necesarias para garantizar el libre tránsito y la productividad en nuestra región”.

El manifiesto, donde aparecen los logotipos del Comité Cívico, Cámara de Industria, Comercio y Servicios, Federación de Entidades Empresariales, Brigada Parlamentaria, Concejo Municipal, Federación de Profesionales, Colegio Médico, Asociación de Mujeres Empresariales y Profesionales, Cámara de Mujeres Empresarias, Cámara Departamental de Exportadores, Colegio Departamental de Contadores, Colegio de Bioquímica y Farmacia, Cámara Departamental de la Construcción, Cámara Departamental de Transporte, Federación de Profesionales, Colegio de Informáticos, expresa también que “Desde hace 38 días, Bolivia se encuentra bloqueada y envuelta en una espiral de violencia protagonizada por sectores radicalizados que pretenden asfixiar la economía de los bolivianos que, inclusive, han atentado de manera frontal contra la vida de personas que necesitaron atención médica y les fue negada.

“Consideramos que el diálogo es la principal vía para solucionar todo conflicto y esta puerta debe estar siempre abierta. Sin embargo, esta situación ha escalado a niveles de violencia en los que, incluso, se han utilizado armas de fuego contra las fuerzas del orden. El diálogo no ha prosperado porque para dialogar se necesitan dos partes. Está claro que los sectores movilizados, con fines políticos, están determinados a dar un golpe a la democracia y esa posición intransigente hace que cualquier posibilidad de diálogo en la actual coyuntura, carezca de efecto alguno.

“En la actualidad, Cochabamba se ha convertido en el departamento con más puntos de bloqueo a nivel nacional, lo que ya ha generado desabastecimiento de alimentos, medicamentos y encarecimiento de la canasta básica familiar, además de la imposibilidad de producir y trabajar con normalidad”.