Cabildo paceño pide estado de excepción, ley antibloqueos y renuncia de Argollo

País
ERBOL
Publicado el 09/06/2026 a las 21h34
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El cabildo realizado este martes en la plaza San Francisco de La Paz aprobó al menos siete resoluciones que incluyen el pedido de estado de excepción, una ley antibloqueos y la renuncia del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a quien responsabilizan por la crisis derivada de los bloqueos que afectan al país.

"Al presidente decirle: 'Rodrigo, tienes la venia del pueblo, manda estado de excepción, carajo'", afirmó el presidente nacional del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Condorhuayra, durante la lectura de las resoluciones, una de las principales demandas respaldadas por los asistentes.

Entre los puntos aprobados también figura la renuncia de Argollo además de la exigencia al Ministerio Público para que ejecute el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales entre gritos de "extradición".

Los participantes respondieron con aclamaciones a cada una de las propuestas planteadas.

El cabildo también resolvió demandar el diferimiento del pago de créditos bancarios de tres a seis meses para "todos los bolivianos" afectados por los más de 40 días de bloqueos y aprobó impulsar una ley antibloqueos.

Asimismo, se planteó dar un plazo de 48 horas para que renuncie Argollo y en caso de no hacerlo pidieron que el ente obrero pierda la personería jurídica.

Como último punto, los asistentes aprobaron la consigna "Fuera Lara", en referencia al vicepresidente del Estado, Edmand Lara. Los organizadores anunciaron que las resoluciones serán entregadas al presidente y otras autoridades para su consideración.

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