Evo y cocaleros declaran pausa en los bloqueos y niegan una derrota

País
Redacción Central
Publicado el 23/06/2026 a las 9h23
ESCUCHA LA NOTICIA

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba determinó ayer declarar un cuarto intermedio en los bloqueos de caminos y acusó a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Departamental de Campesinos “Túpac Katari”, Mario Argollo y Vicente Salazar, de traicionar la lucha.

El secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, informó en una conferencia en RKC que la decisión tiene como objetivo que los sectores sociales puedan “nuevamente organizarse” en las acciones contra el Gobierno.

“Este cuarto intermedio no es derrota, estamos levantando un cuarto intermedio para un poco pacificar, pero por culpa de los dirigentes nacionales. Esta lucha va a continuar, solamente un cuarto intermedio para seguir organizando”, afirmó.

Días antes, pese al acuerdo alcanzado entre la COB y el Gobierno, además de la declaratoria del estado de excepción, los cocaleros ratificaron que continuarían con las movilizaciones y bloqueos de caminos en Cochabamba.

Otro dirigente que ratificó el cuarto intermedio en los bloqueos fue el ejecutivo de Yungas Chapare, Eduardo Yucra, quien añadió que la determinación fue asumida en consenso con todos los sectores cocaleros.

“Hemos determinado que a causa de los traidores de Argollo y también de  Salazar, estamos dando lo que es cuarto intermedio en nuestra región”, sostuvo.

Mientras que el presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, aseguró que desde su sector “nunca” se pidió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“No es que desde el trópico se ha planteado la renuncia del presidente (Rodrigo Paz), aunque se buscó alguna salida legal, constitucional, pero nunca acá hemos planteado una renuncia del presidente”, dijo.

El expresidente Evo Morales recordó que las movilizaciones comenzaron el pasado 8 de abril con la marcha que partió de Pando en contra el Ley 1720 que convertía la pequeña en mediana propiedad con el riesgo del pago de impuestos. Luego, continuó el 9 de mayo con la marcha por la vida que partió a La Paz en contra de la privatización de los recursos naturales, la salud y la educación, porque las nuevas autoridades electas no tenían recursos para administrar las alcaldías. A ello sumó, la venta de la denominada “gasolina de basura” que perjudicó a la población y movilizó a los afectados.

¿Derrota?

Evo Morales descartó que el cuarto intermedio sea un derrota de la movilización y aseguró que es una pausa para reorganizarse. Adelantó, que se mantendrán alertas y en vigilia ante cualquier intento de declarar un segundo gasolinazo.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, consideró  que el expresidente Evo Morales y sus seguidores fueron “derrotados”, después de que declararon un cuarto intermedio en el bloqueo de carreteras que todavía mantenían en medio del estado de excepción.  “Cuando se aplica la norma (de estado de excepción) se quedan solos los violentos y de hecho lo que hoy vemos”, dijo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Transportistas agradecen a don Marcelo, el hombre que los acogió durante los bloqueos
2
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
3
Los reencuentros emotivos marcan la liberación de choferes en los bloqueos
4
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
5
Evo y cocaleros declaran pausa en los bloqueos y niegan una derrota

Lo más compartido

1
Cocaleros del trópico se reúnen de emergencia hoy para evaluar los bloqueos
2
Policía de Cochabamba adopta a Rex, el can que acompañó los operativos de desbloqueo
3
Los vecinos de la OTB Topater resguardan un parque infantil en el D-3
4
Aeropuertos de Moscú cierran brevemente por oleada de drones
5
Santa Cruz enfrentará desde este martes el frío más intenso del año por surazo

Más en País

23/06/2026
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos violentos en Bolivia, advirtiendo que estas...
Ver más
23/06/2026
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos violentos en Bolivia, advirtiendo que estas...
Ver más
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes postergar la interpelación a la ministra de Salud, Marcela Flores. La sesión fue reprogramada para el 3 de julio.
Ver más
23/06/2026
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
 La Fundación AGRECOL Andes celebra 25 años de trabajo promoviendo la agroecología, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible en Bolivia.
Ver más
23/06/2026
La Fundación Agrecol Andes celebra 25 años de trayectoria institucional
Tras una jornada de diálogo entre autoridades nacionales, departamentales y dirigentes sociales, se logró un acuerdo que permitió levantar los bloqueos de caminos en el municipio de Yapacaní y...
Ver más
23/06/2026
Gobierno y Gobernación logran acuerdo en Yapacaní y se levantan los bloqueos en Santa Cruz
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó este martes que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable en todo el país; sin embargo, existe una "restricción especial" de...
Ver más
23/06/2026
ABC reporta que la Red Vial del país está transitable, pero hay "restricción especial" en cinco puntos
En Portada
23/06/2026 País
ABC reporta que la Red Vial del país está transitable, pero hay "restricción especial" en cinco puntos
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó este martes que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable en todo el país; sin embargo, existe...
vista
23/06/2026 País
Gobierno y Gobernación logran acuerdo en Yapacaní y se levantan los bloqueos en Santa Cruz
Tras una jornada de diálogo entre autoridades nacionales, departamentales y dirigentes sociales, se logró un acuerdo que permitió levantar los bloqueos de...
vista
23/06/2026 País
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes postergar la interpelación a la ministra de Salud, Marcela Flores. La sesión fue reprogramada...
vista
23/06/2026 País
Terminales de buses reanudan las salidas al interior y exterior del país
Las terminales de buses a nivel nacional retoman de a poco la normalidad y salidas a diferentes rutas del país y del exterior luego del desbloqueo y limpieza...
vista
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos violentos en Bolivia, advirtiendo que estas...
vista
23/06/2026 Seguridad
Detienen a la exconcejal Willma Alanoca en la plaza Murillo
La exconcejal de El Alto, Willma Alanoca, fue detenida la mañana de este martes en inmediaciones de la plaza Murillo, donde se disponía a brindar una...
vista
Actualidad
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos...
Ver más
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos...
Ver más
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes postergar la interpelación a la ministra de Salud,...
Ver más
23/06/2026 País
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
 La Fundación AGRECOL Andes celebra 25 años de trabajo promoviendo la agroecología, la soberanía alimentaria y el...
Ver más
23/06/2026 País
La Fundación Agrecol Andes celebra 25 años de trayectoria institucional
Deportes
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
El Mundial 2026 continúa este lunes con partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “...
Ver más
22/06/2026 Fútbol
Argentina buscará sellar su pase a los 16avos de final del Mundial ante Austria
Fiesta total en Vancouver. Egipto se quedó con los aplausos y con la celebración. No solo por el trabajado triunfo...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Aparece la Egipto de Mo Salah
Irán ha vuelto a mostrarse inexpugnable y ha vuelto a sacar un empate, esta vez frenando a Bélgica, la selección número...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Irán, al límite: vuelos a horas de jugar y sin poder entrenar
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
Doble Click
En esta edición especial del pódcast de Los Tiempos nos acompaña la destacada escritora Cecilia Romero, con quien...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Homenaje a Jorge Luis Borges en el Pódcast Los Tiempos junto a la escritora Cecilia Romero
Leer El buen mal de Samanta Schweblin (Seix Barral) es ingresar en una zona de incertidumbre donde las categorías con...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Una lectura filosófica de “El buen mal” de Samanta Schweblin
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”