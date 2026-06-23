Evo y cocaleros declaran pausa en los bloqueos y niegan una derrota

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba determinó ayer declarar un cuarto intermedio en los bloqueos de caminos y acusó a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Departamental de Campesinos “Túpac Katari”, Mario Argollo y Vicente Salazar, de traicionar la lucha.

El secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, informó en una conferencia en RKC que la decisión tiene como objetivo que los sectores sociales puedan “nuevamente organizarse” en las acciones contra el Gobierno.

“Este cuarto intermedio no es derrota, estamos levantando un cuarto intermedio para un poco pacificar, pero por culpa de los dirigentes nacionales. Esta lucha va a continuar, solamente un cuarto intermedio para seguir organizando”, afirmó.

Días antes, pese al acuerdo alcanzado entre la COB y el Gobierno, además de la declaratoria del estado de excepción, los cocaleros ratificaron que continuarían con las movilizaciones y bloqueos de caminos en Cochabamba.

Otro dirigente que ratificó el cuarto intermedio en los bloqueos fue el ejecutivo de Yungas Chapare, Eduardo Yucra, quien añadió que la determinación fue asumida en consenso con todos los sectores cocaleros.

“Hemos determinado que a causa de los traidores de Argollo y también de Salazar, estamos dando lo que es cuarto intermedio en nuestra región”, sostuvo.

Mientras que el presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, aseguró que desde su sector “nunca” se pidió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“No es que desde el trópico se ha planteado la renuncia del presidente (Rodrigo Paz), aunque se buscó alguna salida legal, constitucional, pero nunca acá hemos planteado una renuncia del presidente”, dijo.

El expresidente Evo Morales recordó que las movilizaciones comenzaron el pasado 8 de abril con la marcha que partió de Pando en contra el Ley 1720 que convertía la pequeña en mediana propiedad con el riesgo del pago de impuestos. Luego, continuó el 9 de mayo con la marcha por la vida que partió a La Paz en contra de la privatización de los recursos naturales, la salud y la educación, porque las nuevas autoridades electas no tenían recursos para administrar las alcaldías. A ello sumó, la venta de la denominada “gasolina de basura” que perjudicó a la población y movilizó a los afectados.

¿Derrota?

Evo Morales descartó que el cuarto intermedio sea un derrota de la movilización y aseguró que es una pausa para reorganizarse. Adelantó, que se mantendrán alertas y en vigilia ante cualquier intento de declarar un segundo gasolinazo.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, consideró que el expresidente Evo Morales y sus seguidores fueron “derrotados”, después de que declararon un cuarto intermedio en el bloqueo de carreteras que todavía mantenían en medio del estado de excepción. “Cuando se aplica la norma (de estado de excepción) se quedan solos los violentos y de hecho lo que hoy vemos”, dijo.