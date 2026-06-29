Paz y Peña destacan la Hidrovía Paraguay - Paraná como eje para impulsar el comercio y las inversiones

Los presidentes de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, respectivamente, conversaron este lunes sobre el potencial de la Hidrovía Paraguay-Paraná para impulsar el comercio, las inversiones y la competitividad de ambas economías.

"Es una enorme satisfacción recibir al Excelentísimo Señor Rodrigo Paz Pereira, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En un encuentro muy productivo, fortalecimos los lazos históricos de amistad y confianza que unen a nuestros pueblos", publicó Peña en sus redes sociales.

Los mandatarios de Bolivia y Paraguay se reunieron en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se lleva a cabo en la ciudad de Asunción, este lunes y martes.

"Conversamos sobre los desafíos de la agenda regional e internacional, destacando el enorme potencial de la Hidrovía Paraguay-Paraná para impulsar el comercio, las inversiones y la competitividad de nuestras economías", informó Peña.

En ese contexto, destacó que Paraguay y Bolivia miran al futuro con optimismo.

"Nos une la certeza de que el progreso se construye con diálogo, cooperación y una visión compartida de desarrollo. Seguiremos trabajando juntos para que esa integración se traduzca en más oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros pueblos", afirmó.