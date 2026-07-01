Procurador: Interpol no activó notificaciones contra Dorgathen

País
ERBOL
Publicado el 01/07/2026 a las 19h02
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En el marco de las investigaciones del caso Botrading, no se ha logrado que Interpol active su sello rojo ni de azul de Interpol para la captura internacional del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, informó el procurador general del Estado, Hugo León La Faye.

En este caso se investigan irregularidades en la contratación de YPFB a su subsidiaria Botrading, que supuestamente habría generado sobreprecio en la compra de carburantes durante la gestión gubernamental de Luis Arce Cataco.

El procurador señaló que Dorgathen encabeza la lista de sindicados, sin embargo, no se ha podido notificarlo con el proceso.

“Lamentablemente con Armin Dorgathen lo que hemos tenido es un problema con Interpol. Pese a todos los esfuerzos que hemos podido realizar, no hemos logrado que se active ni el sello azul ni el sello rojo”, señaló LeónLa faye en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol.

El sitio web de la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol, informa que “el sello azul y el sello rojo (también conocidos como notificaciones) son alertas internacionales para que las policías de distintos países cooperen entre sí. El sello rojo busca la captura de un sospechoso, mientras que el sello azul solo pide información sobre su ubicación o identidad”.

Dorgathen fue presidente de YPFB durante el Gobierno de Luis Arce. Tras su salida del cargo, fue ubicado en Brasil, aunque recientemente ya no se tiene mayores referencias públicas sobre su paradero.

Asimismo, León La Faye lamentó que la justicia haya otorgado libertad pura y simple para siete denunciados, que eran parte del plantel ejecutivo de YPFB y que tendrían participación en las irregularidades.

“Lamentablemente, y pese a nuestras reclamaciones ante la Fiscalía General y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a ninguno de los siete se les impuso ningún tipo de restricción. Vale decir, les han dado libertad pura y simple”, señaló.

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