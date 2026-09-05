Voluntarios de Viacha buscan a perros afectados por la explosión y piden ayuda

Un grupo de voluntarios de Viacha se moviliza para localizar a perros que escaparon o quedaron desorientados tras la explosión suscitada en el Regimiento “Bolívar” del municipio y pidió a los vecinos reportar cualquier animal herido o perdido para ayudarlo a ponerse a salvo.

La organización Chaskapatitas Viacha informó que varios canes huyeron asustados por el ruido de la explosión, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la presencia de mascotas desorientadas, heridas o solas en las calles.

Uno de los casos reportados es el de Choco, un perro chapi de tamaño mediano, que escapó debido al ruido de la explosión y todavía no fue encontrado.

Otro de los animales reportados, Chiripa, un can blanco y negro, logró ser ubicado este sábado y se encuentra bien. Daniel, vecino de Viacha y propietario de los animales, confirmó el dato a ABI durante una llamada telefónica.

Los voluntarios pidieron que, si alguien encuentra a Choco o a otro perro afectado por la explosión, trate de evitar que se aleje y se comunique con Chaskapatitas Viacha al número 64037780, o con los propietarios de la mascota a los números 65126653 y 65126698.

La organización también informó que Amor Por Los Animales y Biodiversidad (APLAB) ofrecieron ayuda para los perros que requieran atención veterinaria a causa de la explosión.

Chaskapatitas Viacha también ofrece perros en adopción responsable en Viacha, El Alto y La Paz. Las personas interesadas pueden comunicarse con la organización para conocer las historias de los animales y recibir información sobre el proceso de adopción.