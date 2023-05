¿Cómo operaba la red de coimas millonarias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua?

El pasado lunes 15 de mayo, el abogado Ricardo Rodríguez, presentó una denuncia formal por ocho delitos en el Ministerio Público contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, sobre los supuestos casos de corrupción por los cuales está salpicado. Rodríguez se basa en esta denuncia a raíz de la declaración de una testigo sobre estos hechos.

En una entrevista realizada por Junior Arias, periodista y director de la Red DTV a la recaudadora de coimas de Santos, ella sostiene que todo habría comenzado con el porcentaje de comisión que se tenía que cobrar, según cuenta, ella habría sugerido el cobro de entre 3 y 4 % y Santos proponía entre 8 y 10 %. De acuerdo a su relato, Santos rechazó su propuesta calificándola de loca.

En otra parte de la entrevista, Bautista señala que existían unas 10 personas que eran utilizadas para manejar los recursos y hacer los depósitos en sus cuentas. Se habría transferido más de Bs. 20.000.000 por concepto de coimas.

De acuerdo al versión de la denunciante, El ahora exministro habría construido 30 inmuebles, sin embargo, no todos están a nombre de Juan Santos.

La denunciante afirma que en los últimos días personas ligadas a la autoridad le habrían ofrecido dinero para que no denuncie el caso. "Estoy asustada, he sido amenazada de muerte (...) Gente cercana al ministro me ofreció $us. 200.000 (...)

La exrecaudadora de coimas asegura que su vida corre riesgo, por este hecho pide al ministro de gobierno y al presidente Luis Arce darle garantías de seguridad. "Pido ser testigo protegido, tengo todas las pruebas de corrupción” (...)

Los abogados penalistas Eusebio Vera y Ricardo Maldonado coincidieron en afirmar que la denunciante y excolaboradora del exministro Juan Santos Cruz no se salvará de ser procesada por ser parte de la recaudación de las coimas que denunció, pero podría tener un trato especial para lograr la indulgencia del Estado si recurre a la figura del "colaborador eficaz", vigente en la Ley 1390, o a la "denuncia voluntaria", contemplada en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.

"Ella también debería haber sido investigada, porque ha sido participe de los actos dolosos tal cual lo establece la norma, pero tendría la figura de cómplice y tendría que acogerse al artículo 35 de la ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz) que señala 'denuncia voluntaria'. En ese caso, sí se haría apacible una reducción de dos tercios de la pena que le correspondiera", explicó el abogado Eusebio Vera en diálogo con la ANF.

Su colega Ricardo Maldonado dijo que la exconfidente del exministro será procesada y en el transcurso de la investigación se podrá establecer el grado de participación que tuvo en todos esos hechos y será el momento de acogerse a lo que dicta la Ley 1390 que fue promulgada hace 10 meses.

"El sindicado presentará ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional su solicitud mediante memorial o nota dirigida hasta antes de dictarse la sentencia", señala la "guía de actuación para la aplicación de la colaboración eficaz" que forma parte de la Ley 1390 promulgada por el presidente Luis Arce.