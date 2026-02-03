Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil

Una mujer que estaba secuestrada desde el 1 de febrero en el municipio cruceño de Yapacaní fue liberada luego de que su familia pagó $us 30.000.

La víctima, identificada como Martha C. M. fue interceptada cuando se encontraba fuera de su domicilio. Al menos cuatro personas la amenazaron con armas de fuego y la secuestraron.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la mujer ya se encuentra con su familia y que el caso está en investigación por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y otros.

"Ha habido un desprendimiento económico por parte de la familia para poder recuperar a esta persona. Se habla de alrededor de $us 30 mil que habría sido entregado por la familia", afirmó.

En las próximas horas se tomará la declaración informativa de la víctima para recabar información de las personas que la tenían secuestrada.