Al menos siete personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras el embarrancamiento de un ómnibus de transporte público ocurrido la tarde del jueves en el municipio de Mocomoco, provincia Camacho del departamento de La Paz.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Rural y Fronteriza, el bus, que se dirigía a la ciudad de La Paz, se precipitó a un barranco de aproximadamente 150 metros en el sector de Putina Cotamasa, alrededor de las 18:30.

La autoridad explicó que, al momento de la llegada del personal policial, los heridos ya habían sido evacuados por comunarios del lugar hacia distintos centros de salud, principalmente de la ciudad de La Paz, por lo que aún no se tiene un número exacto de personas lesionadas.Tragedia en La Paz: Bus cae a un barranco y deja varios muertos y heridos